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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد انفصالهما.. خطيبة تامر عاشور تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشرت خطيبة الفنان تامر عاشور السابقة، صورا جديدة لها عبر حسابها الرسمى على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت خطيبة الفنان تامر عاشور السابقة ، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية كوت اسود،ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج .

وقد اعلنت دارين حلمي خطيبة الفنان تامر عاشور انفالصهما للمرة الثانية عبر خاصية ASK بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام". وكان أحد متابعي خطيبة الفنان تامر عاشور تساءل عن موعد حفل زفافهما؛ لترد "دارين"، "مفيش نصيب سبنا بعض من قريب". 


تتميز خطيبة الفنان تامر عاشور، دارين حلمي بلقب "ملكة جمال الكون" عام 2019 ، نظرا لما تتميز به من الأناقة والجمال الطبيعي، فهي شقراء ذات عينين خضراوين، وقوامها رشيق ومتناسق، مع وزنها وطولها المثالي.
 

وتعد هذه المرة الثانية التي يعلن الثنائي انفصالهما، ففي 14 نوفمبر 2019 الماضي أعلن تامر عاشور، فسخ خطوبته من دارين حلمي بعد أقل من 3 أشهر، وعادت هي لتعلن عودتهما في فبراير الماضي.


 

 

ملكة جمال الكون خطيبة تامر عاشور خطيبة تامر عاشور السابقة

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