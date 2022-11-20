احتفال أسطوري.. خطوبة سجاد سلمان تهز أوساط العراق

تصدر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو وصور تكشف تفاصيل الاحتفال الأسطوري بخطوبة المطرب العراقي سجاد سلمان، وكان من بينها مجموعة من المواقف الطريفة التي حدثت خلال الحفل.

ويظهر في الفيديو المتداول لخطوبة المطرب سجاد سلمان، استقبال والد سجاد للأهل والأقارب في المنزل وتعمد كل من يدخل المنزل الغناء أو الرقص.

وفي ساحة المنزل التي ظهر باللون الأبيض تجمع الشباب للرقص مرتدين زي العراق التقليدي، اجتمع معه عدد من مدونين العراق المشهورين.

وقال أحدهم مازحا أنه سيختار له العروس بمهر مليون، ولكن لم يتضح إذا كان هذا الحفل مزاح مع أصدقاءه أم أنها خطبته بالفعل.

وقال له مطرب عراقي وهو يغني خلال انتقالهم بالسيارة: "لا يعرف أحد إذا انتهى الزواج بالطلاق"، ورجح الكثير أن الاحتفال الذي وصفه بـ "الأسطوري" مزاحا، خاصة لظهوره بملابس شبابية.

وانهالت التعليقات للدعاء له وقال متابع: "ربي يحفظكم يا حبايب"، وتابع آخر: "السلام عليكم سجاد شو هالغيبة".