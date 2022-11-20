بعد تعرضها للتنمر بسبب فستان فرحها..البلوجر نادية تكتفى بالرد بهذه الصور

تصدرت البلوجر نادية الخولي الشهيرة على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، تريند موقع جوجل بعد ظهورها بفستان زفافها اثناء فرحها مساء امس .

وتعرضت الى الانتقادات و التنر من قبل متابعيها على السوشيال ميديا ، بسبب فستانها الذى لم ينال إعجاب الكثير منهن ، واكتفت البلوجر الشهيرة نادية الخولى بالرد بصور جديدة تكشف تصميم الفستان.

وظهرت البلوجر نادية الخولي ، بفستان مستوحى من فساتين السندريلا منفوش بالستان الابيض المطرز بالفضى و الذى جاء من تصميم مصمم الأزياء الشهير المصرى سامو هجرس وهو ما علق عليه المتابعون :": الفستان ده يجيله بـ مليون جنيه.. والبعض الاخر نال إعجابهم بدون تعليق زائد عن الاعجاب".

واستوحت العروسة ديكور الفرح من قصة سندريلا، كما انها لم تتخل عن شكل “حذاء سندريلا”.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت نادية الخولي على الحجاب المحتشم ووضعت لها خبيرة التجميل مى الباهى بعض اللمسات الانيقة و المميزة من الماكياج الهادئ.