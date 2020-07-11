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مرأة

لـ التنت أصول.. اعرفيها من نادية الخولي

السبت 11/يوليه/2020 - 04:22 م
صدى البلد
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من المعروف أن كثرة استخدام المكياج قد تضر البشرة خاصة إذا كان ذلك بشكل يومي، ولا تقوم البنت بإزالة المكياج بطريقة صحيحة من بشرتها، لذلك لجأت بعض البنات لاستخدام الـ تنت -مورد الخدود والشفاه- كبديل للمكياج، خاصة أنه يمكن صنعه من مواد طبيعية تجعل استخدامه المتكرر مفيد للبشرة وغير ضار اطلاقا.

تقول خبيرة العناية بالبشرة نادية الخولي، يعتبر الـ تنت من أفضل الحلول المناسبة لكل بنت تريد الاستغناء عن المكياج وفي نفس الوقت تريد الظهور بمظهر مميز، مؤكدة أن يجب على البنت اختيار الـ تنت المصنوع من مواد طبيعية وليس مواد صناعية.

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وأكدت نادية الخولي، أنه يجب استخدام القليل من التنت وتوزيعه على البشرة بشكل صحيح، مؤكدة أن بعض البنات تقع في خطأ فادح وهو أنها تقوم بوضع الكثير من التنت على بشرتها ولكن هذا خطأ، فيجب وضعه مثل البلاشر حتى يعطي مظهر طبيعي.

وأضافت نادية الخولي،  أن أي بنت يمكنها تحضير "الـ تنت" فى المنزل من خلال استخدام بعض المواد الطبيعية، منها 'البنجر والتوت الأحمر: حيث يتم عصر البنجر وثمرة توت أحمر وإضافة زبدة الشيا أو زيت جوز الهند، وتوضع تلك المكونات فى حمام بخار لمدة لا تزيد على 7 دقائق، ثم تُحفظ فى علبة بالثلاجة أو الـ تنت ببذور الرومان حيث يعصر بذور الرمان وتضاف ملعقتين من زيت جوز الهند وتوضع فى علبة.
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