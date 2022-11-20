رئيس تعمير شمال وجنوب سيناء يقوم بجولة ميدانية لمتابعة الأعمال والمشروعات الخدمية

تفقد المهندس ناجي إبراهيم محمد رئيس منطقتي تعمير شمال وجنوب سيناء المشروعات الخدمية التي ينفذها الجهاز يرافقه المهندسين التنفيذيين بجهاز تعمير سيناء لمتابعة الأعمال التي يقوم بها جهاز تعمير سيناء، حيث تفقد عملية إنشاء المرحلة الأولي من عمارات ضاحية السلام التي تضم 6 عمارات من خمس طوابق ( أرضي و٥ أدوار علوية) بإجمالي ٢٤ وحدة سكنية بمساحة ١٠٠ متر مربع للوحدة السكنية الواحدة.



العمارات البديلة



كما تفقد مشروع العمارات البديلة لتعويضات أهالي الميناء بحي الريسه والذي يتكون فى مرحلته الأولى من 6 عمارات سكنية، بتكلفة 42 مليون جنيه، و تضم العمارة 5 طوابق (أرضي و ٥ أدوار علوي)، بها ٢٤ وحدة سكنية، بمساحة 100 متر مربع للوحدة السكنية الواحدة.





كما تفقد مشروع إزالة وإعادة تأهيل عمارات حي المساعيد (اسكان تعاوني) وأن نسبة الإنجاز بها ٨٥٪ ، وطالب ، بتقدم الأعمال والمجهودات المبذولة من الشركات العامله بالمشروعات وأن العمل يسير علي قدم وساق للانتهاء من المشروعات في المواعيد المحددة وأن يستمر العمل طوال أيام الأسبوع، ولا توجد عطلات من أجل إنجاز الأعمال بكل المشروعات الجارية وذلك للانتهاء من جميع الأعمال في موعدها المحدد.



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