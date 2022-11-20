عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فحص 3 ملايين و738 ألف طفل ضمن مبادرة علاج ضعف وفقدان السمع

مبادرة رئيس الجمهورية
مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعي لـ 3 ملايين، و738 ألف طفل، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وذلك منذ إطلاق المبادرة في سبتمبر 2019 .

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تحويل 244 ألف و332 طفلًا  من اجمالي جميع الأطفال الذين تم فحصهم لإعادة الفحص من خلال إجراء اختبار تأكيدي، في نفس الوحدة التي تم فحصهم بها، بعد أسبوع من الفحص الأول.

وأضاف أنه تم تحويل 24 ألف و459 طفلا، بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات ومراكز الإحالة والبالغ عددها 30 مركزًا على مستوى الجمهورية، وذلك لتقييم الحالة بدقة أعلى، وبدء العلاج أو تركيب سماعة للأذن، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زرع القوقعة لمن تستدعي حالته.

ولفت «عبدالغفار» إلى زيادة عدد مراكز فحص الكشف السمعي للأطفال بدء من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا، إلى 3500 وحدة صحية في جميع محافظات الجمهورية.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار، أنه تم فحص 8 آلاف 437 طفلًا من غير المصريين المقيمين على أرض مصر، ضمن المبادرة، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح «عبدالغفار» أن عدم اجتياز الطفل للاختبار الثاني، لا يعني الإصابة بضعف السمع، ولكنه مؤشر على أن الطفل يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة.

وأكد أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج، بالإضافة إلى تجنب مشكلات التخاطب التي يمكن أن تتسبب في أزمات نفسية للطفل.

وقال الدكتور أحمد مصطفى المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، إن شهادة الميلاد تم تحديثها مؤخرًا، وإدراج خانة الفحص السمعي بها، حيث يتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية.

وتابع أنه تم تدريب أطقم التمريض، للعمل على جهاز الانبعاث الصوتي بالوحدات الصحية، بالإضافة إلى تدريب مدخلي البيانات التابعين للوحدات الصحية، بكافة محافظات الجمهورية، لتسجيل بيانات الأطفال من حديثي الولادة على الموقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة.

ومن جانبه، نوه الدكتور محي السيد منسق عام المبادرة، إلى أن الوزارة تستقبل استفسارات المواطنين بخصوص مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرات «100 مليون صحة» وذلك في إطار الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

الصحة المسح السمعي طفل السمع المبادرة الاختبار الثاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول امتحانات نصف العام لطلاب المدارس .. تفاصيل رسمية بشأنه الآن

تريللا تدهس أتوبيس ركاب.. وفاة 11 شخصا وإصابة 27 بطريق رأس غارب - الزعفرانة| صور

ولو حظك حلو هتقابلني .. كهربا يوجه رسالة بعد تعليق خالد الغندور على تصريحات محاميه | شاهد

مدرب بلجيكا يختار أفضل لاعب في منتخب مصر

الرئيس السيسي يتوجه إلى قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم

من حافظ على قراءة هذه السورة يرى في جسده شفاء وبـ رزقه زيادة

كولر يتخذ قرارا جديدا بشأن بيرسي تاو

تردد أكثر من 30 قناة مفتوحة ناقلة لكأس العالم قطر 2022 على النايل سات

ترشيحاتنا

الاتحاد الفرنسي يؤكد استبعاد كريم بنزيما من مونديال قطر 2022

شوبير : أتوقع تألق ثلاثي قطر في كأس العالم 2022

الجزار .. أبرز 8 معلومات عن حكم مباراة افتتاح كأس العالم

ردا على هجوم تقسيم.. تفاصيل عملية تركيا العسكرية بشمالي سوريا والعراق

مونديال قطر في المقدمة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 20-11-2022 والقنوات الناقلة

افتتاحية المونديال.. قطر تبحث عن التاريخ في مواجهة الإكوادور الليلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة سوداء.. حلا شيحة تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور| شاهد

شاهد.. ظهور لافت ومميز لـ ياسمين الخطيب عبر إنستجرام

مكسل يطير.. شاهد طائر نورس يمتطي ظهر زميله

فى اليوم العالمي لحقوق الطفل.. أطعمة تساعد على رفع مناعته

فيديو

12 يوما دون توقف.. ظاهرة غريبة تجعل الأغنام تسير بحلقة دائرية

اكتفى بضم كفيه.. ولي العهد السعودي يرفض الانحناء أمام رئيس وزراء تايلاند|فيديوجراف

البرلمان الباكستاني يقر قانونا جديدا لمكافحة الاغتصاب.. تعرف عليه | فيديو جراف

تصرخ وتطلب الطعام.. الداخلية تكشف حقيقة حبس سيدة بشقة مهجورة في الإسكندرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ