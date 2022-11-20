استشارى يوصي بـ كلوسيز لاحتوائه على هذه الفيتامينات |فيديو

قال الدكتور مصطفى حامد، استشارى أمراض باطنة، إن الفيروسات تنتشر فى الجسم بطريقة خطيرة وسريعة، وأكبر مثال على ذلك فيروس كورونا، مؤكدًا أن كلوسيز يحتوى على أوميجا3 وفيتامين د وفيتامين أ، وكل ذلك يحمى الجسم فى حالة التعرض إلى أى فيروس خارجى.

وأضاف استشارى أمراض باطنة، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد المذاع عبر فضائية صدى البلد ، أن كلوسيز يحتوى على مضادات أكسدة التى يستطيع الجسم من خلاله التعرف على الأجسام الغريبة .

وأشار استشارى أمراض باطنة، إلى أنه لابد من التركيز على كل ما يغذى المناعة، مؤكدًا أن كلوسيز لا يمنع الإصابة بفيروس كورونا أو بأى نوع بكتيريا وإنما يعمل على تقوية المناعة حتى لا تصل إلى مضاعفات حادة.

وأوضح مصطفى حامد أن جهاز المناعة يقوم بإفراز دفاعات معينة ضد فيروس أو عدوى معينة، منوها أن المادة الخام “كلوسيز” مستوردة من الخارج ، وهو مفيد لأصحاب الأمراض المزمنة من الضغط ، السكري بالإضافة لدرجة أمانه وسلامته ومتاح إعطائه للأطفال من عمر عام .