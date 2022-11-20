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تعليم

وزير التعليم العالي يوجه خطاب هام للجامعات بشأن الانتخابات الطلابية

الانتخابات الطلابية
الانتخابات الطلابية

 
قال الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، ورئيس اللجنة العليا للإشراف ومتابعة سير أعمال العملية الانتخابية للعام الجامعى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، إنه تم توجيه خطاب من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى لجميع رؤساء الجامعات بهدف اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة كما ورد فى اللائحة التنفيذية لإجراء الانتخابات الطلابية داخل الجامعات.
 

وأضاف "عبد اللطيف" لصدى البلد أنه قد وجه الوزير بتشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الانتخابية ومتابعتها على مستوى كل جامعة من الجامعات المصرية بمختلف أنحاء الجمهورية، مع تقديم كل جامعة تقرير واف عن العملية الانتخابية بمراحلها المختلفة لإصدار تقارير يومية من اللجنة العليا للإشراف ومتابعة الانتخابات بالوزارة.

 

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وكان قد أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي قرارًا وزاريًا رقم 4597 بتاريخ 16 نوفمبر 2022، بشأن تشكيل اللجنة العليا للإشراف ومتابعة الانتخابات الطلابية على مستوى الجمهورية للعام الجامعي 2022/2023، برئاسة الدكتور طايع عبدالطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، وعضوية كل من : الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار سامح سيد مستشار الوزير القانوني، ويمنى ياسر بمكتب الوزير، و إبراهيم سعيد حمزة مدير عام نائب رئيس جامعة عين شمس، و أحمد محمد حسن مسئول وحدة تكنولوجيا المعلومات.

 

وتختص اللجنة بالتواصل والتنسيق مع اللجان العليا المشرفة على الانتخابات بالجامعات والمعاهد، وإعداد التقارير اليومية والإحصاءات للعملية الانتخابية.

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