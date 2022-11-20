خطوة بخطوة .. ازاي ترشح نفسك بالانتخابات الطلابية بالجامعات

يترقب طلاب الجامعات عقد انتخابات الاتحادات الطلابية 2023 بالجامعات ، والتي من اعتمد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الجدول الزمنى لإجراء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

ووفقا للجدول الزمنى المعتمد من وزير التعليم العالى والبحث العلمى سيتم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات فى يوم ٢٤ من شهر نوفمبر الجارى، وإعلان الكشوف المبدئية يوم ٢٧ نوفمبر، وتلقى طلبات الطعون يوم ٢٨ نوفمبر، وفحص الطعون يوم ٢٩ نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم ٣٠ نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية فى اليوم الأول من شهر ديسمبر القادم.

خطوات الترشح بالانتخابات الطلابية بالجامعات :

1- قم بسحب وتقديم الاستمارات .

2- انتظار إعلان الكشوف المبدئية.

3- ومن ثم يمكنك الطعن في حالة عدم قبولك خلال فترة تلقي الطعون.



4- ومن بعدها يطلع الطلاب على إعلان الكشوف النهائية.

5- يمكنك بعد إعلان الكشوف النهائية بدء الدعاية الانتخابية.

6- بينما تبدأ انتخابات الجولة الأولى ومن ثم الإعادة في اليوم التالي.

7- إذا كنت تريد في الترشح ضمن الأمناء و مساعديهم على مستوى الكليات يمكنك المشاركة في هذه المرحلة.

8- يتم إنتخاب رئيس الاتحاد ونائب رئيس الإتحاد علي مستوى الكليات.

9- ينتهي ماراثون الانتخابات بانتخاب الأمناء ومساعديهم و رئيس و نائب رئيس إتحاد طلاب الجامعة.