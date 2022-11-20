200 مليون جنيه.. قرار عاجل من المحكمة الاقتصادية بشأن مستريح البيتكوين

قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية البيتكوين، والتي تضم 10 متهمين من بينهم اثنان هاربان يترأسهما المتهم الأول عزت.س، في القضية رقم 2000 لسنة 2020، المشهورة إعلاميا بقضية مستريح البيتكوين لجلسة 19 ديسمبر المقبل للمرافعة.

واتهمت النيابة العامة المتهمين، أنهم وجهوا الدعوة للجمهور بشخصهم وعن طريق استخدام شبكة الانترنت لجمع أموالهم لتوظيفها واستثمارها بشركتي " أكس فرست للتجارة العامة والبرمجيات"، و " شركة مجموعة إكس للصناعات والاستثمارات"، حال كون تلك الشركتان من غير الشركات المسجلة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تلقى المتهمين أموالاً من الجمهور بلغت جملتها 66 مليونا و 811 ألفا و 407 جنيهات، بالإضافة لمبلغ 1650 دولارا أميركيا لتوظيفها واستثمارها فى أنشطة الشركتين السابق ذكرهما، وكذلك فى إصدار العملات المشفرة والنقود الإلكترونية والاتجار فيها والترويج لها، خال كون الشركتين السالف ذكرهما من غير الشركات المسجلة لذلك بهيئة الرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات.