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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

للمرة التانية.. هبة السيسي تتحدى حسين فهمي بإطلالة جريئة.. شاهد

هبة السيسيى
هبة السيسيى

نشرت النجمة هبة السيسي صور جديدة لها عبر حسابها الرسمى إنستجرام، خلال اليوم الثامن من مهرجان القاهرة فى دورته ٤٤. 

وخالفت هبة السيسي قرار إدارة المهرجان برئاسة الفنان حسين فهمى، بالالتزام بملابس محتشمة.

وظهرت هبة السيسى بإطلالة جريئة ومثيرة مرتدية ميكرو جيب وتوب بالترتر.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها.

 

 

وظهرت الفنانة هبة السيسي بفستان شبيكة شفاف وهو ما كشف عن جسدها وجعل إطلالتها مثيرة وجريئة، والراقصة دينا التي تألقت بفستان فضى ذات خيوط رفيعة بدون بطانة، وجاءت الأخيرة وهي ميريهان حسين بفستان مثير باللون الأبيض ذات فتحة من الساق وبطانة شفافة وهو ما جعل إطلالتها مثيرة للجدل واعتررها الجمهور اجرأ إطلالة.

وبدأت فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ44، مساء امس، وحرص الكثير من النجوم والمشاهير على المشاركة في هذا الحدث الفني الكبير الذي ينتظره العديد من الأشخاص.

وألزمت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي النجمات الحاضرات بـ دريس كود، ولا يعرف الكثير من الأشخاص معلومات كافية حول مفهوم الـ دريس كود

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