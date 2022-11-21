أخبار التعليم| حملة التبرع بالدم لصالح القصر العيني بجامعة القاهرة.. البحث العلمي تعلن عن وظيفة جديدة بالمعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظمIIASA.. تفاصيل

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تنظم كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، اليوم، حملة التبرع بالدم وذلك بالتعاون مع بنك الدم القصر العيني، وتأتي الحملة تحت رعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وأشراف الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر ندوة فنية حوارية مع الفنان عمرو يوسف .

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في إطار تعاون الأكاديمية والمعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم IIASA عن وظيفة مدير برنامج إدارة التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية (BNR) التابع للمعهد ، يمثل البرنامج أحد برامج المعهد البحثية الستة ، من أجل إجراء أبحاث ذات رؤية فى مجال الابتكار والقيادة والوضع الاستراتيجي للبرنامج كما يرأس البرنامج أربع مجموعات بحثية ، يقوم بإدارتها قائد مجموعة بحثية.

تنظم كلية التمريض بجامعة عين شمس، غدًا الثلاثاء، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسكر، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة سحر موسى، عميد الكلية، تحت إشراف الدكتورة هيام رفعت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر الاحتفال، بمدرج الدكتورة سهير مخيمر بالكلية، وبحضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.

حقوق القاهرة تعلن خطوات الاشتراك بانتخابات الطلاب

أعلنت كلية الحقوق جامعة القاهرة ، عن فتح باب التقديم لاتحاد الطلاب يوم الخميس القادم ولمدة يوم واحد فقط .