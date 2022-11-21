الفنان عمرو يوسف في ندوة فنية حوارية من تنظيم أسرة طلاب من أجل مصر

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر ندوة فنية حوارية مع الفنان عمرو يوسف .

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وباشراف الدكتور حاتم ربيع رائد الأسرة.

تتناول الندوة حوارا مفتوحاً بين طلبة جامعة عين شمس والفنان عمرو يوسف حول مشواره الفني وذلك يوم الاثنين الموافق ٢١ من نوفمبر الجاري في تمام الثانية عشرة ظهراً بقاعة المؤتمرات بكلية الصيدلة

وفى أجواء رياضة صوب الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب ركلة البداية لمبارة كرة القدم النهائية في بطولة كأس أسرة من أجل مصر المركزية بجامعة عين شمس بحضور نجمي الكرة كابتن كريم حسن شحاته مدير الكرة بنادي البنك الأهلي وكابتن كريم بامبو نجم نادى الزمالك والنادى الأهلى سابقاً ونجم نادى البنك الأهلى حالياً

كما شهد المبارة الدكتورحاتم ربيع رائد أسرة من أجل مصر المركزية بالجامعة و ابرهيم سعيد مدير عام مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و المشرف العام على قطاع المدن الجامعية.

وأسفرت المباراة الحماسية التى دارت بين فريقى "نجوم شبرا و فريق المجنحين " عن فوز فرق المجنحين بالمركز الأول و فريق نجوم شبرا بالمركز الثاني كما فاز فريق وينرز بالمركز الثالث



يذكر أنه انطلق كأس أسرة من أجل مصر المركزية في نسخته السابعة فى ٦ من نوفمبر الجارى وشارك في بطولة كأس كرة القدم الخماسى ( ٢٥٦) فريق بإجمالي ٢٠٤٨ طالب و وفي بطولة كأس تنس الطاولة ٣٢ فريق بإجمالي ٦٤ طالب و طالبة

واستمرت فاعليات الكأس على مدار أسبوعين تحت إشراف الدكتور تامر راضى مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب للأنشطة الطلابية و الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة من أجل مصر المركزية بالجامعة و أ. ريهام عطيفى القائم بتسيير أعمال أمين مساعد قطاع شئون التعليم والطلاب و . محمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و يحيى حسن مدير إدارة الأسر الطلابية.