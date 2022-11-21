ضبط سيدتين بحوزتهما نصف كجم هيروين قبل توزيعها بطنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من ضبط سيدتين بحوزتهما نصف كجم هيروين قبل توزيعها علي عملائهم بدائرة قسم شرطة أول طنطا .



تلقي اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود معلومات عن قيام سيدتين بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من مدينة طنطا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الاجرامي.



كما تم تشكيل فريق بحث برئاسة الرائد محمود عبدالجواد رئيس مباحث قسم أول طنطا والنقيب أحمد الكفراوي معاون المباحث وتم عمل التحريات اللازمه وبتقنين الإجراءات تم إعداد عدة اكمنه ثابتة ومتحركة وفي احداها تم ضبط السيدتين وبحوزتهما نصف كجم من مخدر الهيروين قبل توزيعها علي عملائهم بدائرة القسم.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.