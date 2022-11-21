سناب شات بيتجسس عليك.. ازاي تقدر تمنعه

يحظي تطبيق التواصل الإجتماعى الشهير سناب شات Snapchat بشعبية جارفة حول العالم، ويستخدمه الملايين للإستمتاع بـ “فلتراته” وكذلك ميزة حذف الرسائل تلقائياً و منع أخذ صورة من المحادثة “ سكرين شوت”، إلا أن خصوصية المنصة الشهيرة باتت مهددة بسبب اكتشاف تجسسها على الهواتف الذكية.

وبحسب خبراء الأمن السيبراني، تبين أن سناب شات Snapchat يراقب كل تحركاتك ويسجل أماكن تواجدك، وكذلك فتح الميكرفون وتسجيل كل ما تقوله من عبارات، لكي يظهر لك لاحقاً إعلانات تتماشي مع ذلك.

لذلك عليك غلق بعض الإعدادات لتجعل هاتفك آمن بشكل كامل، وتستمتع بتطبيق سناب شات بدون أى مراقبة تذكر لنشاطاتك اليومية، والحفاظ على خصوصيتك تماماً.

خطوات تأمين حسابك على سناب شات Snapchat :

- تسجيل الدخول بخطوتين

1- اذهب إلى إعدادات سناب شات Snapchat ثم تسجيل الدخول بخطوتين.

2- اضغط على نسيان الأجهزة ولكن بشرط تشغيل خيار التحقق بخطوتين سواء البريد أو رقم هاتفك.

3- امسح أى جهاز غير جهازك متصل بـ سناب شات Snapchat.

- عدم إظهار أنك متصل الآن

1- من اعدادات سناب شات Snapchat التطبيق اختر رؤية موقعي، وفعل وضع “الشبح” حتي الإطفاء.

2- اذهب إلى إعدادات هاتفك واختر تطبيق سناب شات Snapchat، والضغط على موقع وجعلها مطلقاً.

- منع أى شخص من استخدام صورك

1- إعدادات سناب شات Snapchat، واختر مقاطع cameo.

2- اختر استخدام سيلفي الأشرطة وحولها إلى أنا فقط.

- وقت استخدام بياناتك من أجل الإعلانات

1- انقرعلى مفضلات الإعلانات من إعدادات التطبيق.

2- عطل كل الخيارات المتواجدة.