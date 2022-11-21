وزير الصحة يعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم بسبب الفيروس المخلوي

أكدت الدكتورة آية جمال الدين، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة سيعقد مؤتمرًا صحفيًا اليوم لإحاطة الرأي العام بتفاصيل الفيروس المخلوي.

وكشفت آية جمال الدين خلال تقديمها برنامج 8 الصبح، المذاع على قناة دي إم سي، أن وزارة الصحة تحذر من تناول المضادات الحيوية، حالة الإصابة بهذا الفيروس.

ولفتت إلى أن وزارة الصحة أكدت أن لقاح كورونا و لقاح الإنفلونزا الأنسب لمن يصاب بـ هذا الفيروس الجديد، موضحة أنه لا توجد مشكلات حالة الحصول على اللقاحين.

وقد قال الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن الفيروس المخلوي التنفسي ظهر عام 1956 ويظهر كل عام.

وأضاف الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث: "كل عام يظهر مجموعة من الإصابات منها الإنفلونزا وكورونا والفيروس المخلوي وبعض الفيروسات التنفسية".

وتابع: "معدل الإصابات بالفيروس المخلوي هذا العام لم يزداد عن السابق، وهي الحالات التي تحدث كل عام، وعدم وجود فيروس كورونا في السابق هو الذي لم يجعلنا ننتبه للفيروس المخلوي".

وأوضح الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، أن الفيروس المخلوي يصيب الأطفال أقل من عام إلى جانب إصابة الكبار، ويصيب الجهاز التنفسي السفلي ويسبب التهابات في الشعب وإذا لم تعالج بعلاج مناسب قد تؤدي للوفاة"، مضيفا: "المفروض منخافش من هذا الفيروس".



وتابع الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث،: "علاج الفيروس يركز على علاج الأعراض، وليس هناك علاج مباشر للفيروس، حيث أنه يسبب التهاب في الشعب الهوائية".



وعن مدى احتمالية اندماج الفيروس المخلوي التنفسي مع أي فيروس آخر الأمر الذي يؤدي إلى ظهور متحور جديد، أكد: "لا يمكن أن يحدث هذا.. بقينا حساسين شوية من ناحية الفيروسات".

