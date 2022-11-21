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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أول سيدة تتقدم بالترشح لمنصب عمدة بالمنوفية تكشف سبب هذا القرار

الدكتورة سارة زهران
الدكتورة سارة زهران

قالت الدكتورة سارة زهران أول سيدة تتقدم بالترشح لمنصب عمدة في محافظة المنوفية، إنّ هناك أكثر من دافع وراء تفكيرها في هذه الخطوة، موضحةً: "الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يتحدث عن الشباب وأهمية تمكينه وأهمية تمكين المرأة في المجتمع".

 

وأضافت زهران، خلال مداخلة عبر تطبيق ZOOM  على القناة الأولى "هناك مشكلات كثيرة جدا موجودة في القرية، وقبل أن أترشح بيومين، تحدث إليّ شخص وكان في حاجة إلى مساعدة لبنت يتيمة يتم تجهيزها للزواج وكان عمرها 15 سنة".

 

وتابعت أول سيدة تتقدم بالترشح لمنصب عمدة في محافظة المنوفية: "هناك قصور في  خدمات البنية التحتية وفجوة زمنية كبيرة بين ما تسعى الدولة إلى عمله والحال الموجود فيه القرية، وبالتالي شعرت بأنني يجب أن ألعب دورا كبيرا في مجتمعي وأن أطبق ما تعلمته وما درسته على أرض الواقع".

 

وأكدت، أن دور العمدة كبير جد، ويجب أن يتم تغيير النظرة التقليدية للعمدة، حيث يلعب دورا كبيرا في دعم الخدمات: "العمدة كان له هيبة جامدة وسيادة على كل بيوت القرية وكان ولي الأمر، أما حاليا الدنيا اتغيرت والتحديات كثيرة، وبالتالي لم يعد الدور تقليديا ومنحصرا في فض المنازعات والمشكلات".
 

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