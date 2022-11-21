مهاب مميش: يجب وضع قوانين لرفع العائد المائي للمواطن المصري| فيديو

عرضت فضائية "صدى البلد" تقريراً عن الأمن المائي والتهديدات والمخاطر وسبل المواجهة.

وأكد الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، أن المياه هي الحياة، و مصر بلد مائية من الدرجة الأولى، وتطل على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وتطل على النيل، ولذلك علاقتها بالمياه متميزة، ويجب وضع قوانين لرفع العائد المائي للإنسان المصري، وقوانين مراقبة على المسطحات المائية، وقوانين لتحديد استهلاك المياه.

من جانبه، أضاف الدكتور محمد شوقي العناني أستاذ القانون الدولي وعضو مجلس الشيوخ، أن هناك تهديدات كبيرة تواجه الأمن المائي المصري، تتمثل في سد النهضة وما قد يترتب عليه، الزيادة السكانية غير المخططة، وما تستدعيه من زيادة في الاحتياجات المائية.