"فاينانشيال تايمز": قادة أعمال إنجلترا يطالبون سوناك بتحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، أن قطاع الأعمال في المملكة المتحدة حث رئيس الوزراء ريشي سوناك على السعي لتحسين علاقات بلاده مع الاتحاد الأوروبي والتخفيف من التداعيات الاقتصادية لعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

وأفادت الصحيفة - في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الاثنين/ - أن سوناك سيواجه دعوات في هذا الملف، من بين ذلك فتح الأبواب أمام المزيد من الهجرة لملء الفجوات في سوق العمل في البلاد، وذلك عندما يلقي خطابًا حول الابتكار في المؤتمر السنوي لاتحاد الصناعات البريطاني (CBI) المُقرر عقده في برمنجهام في وقت لاحق.

وأضافت الصحيفة أن دعوة المدير العام لـCBI توني دانكر المرتقبة في هذا الشأن، من شأنها أن تُثير معركة جديدة حول أوروبا مع مؤيدي "بريكست" من المحافظين المتشددين لحث الحكومة على السماح بمزيد من الهجرة وتعزيز التجارة مع الاتحاد الأوروبي.

وبحسب "فاينانشيال تاتايمز"، من المنتظر أن يُخبر دانكر مؤيدي البريكست، خلال خطابه، أن "أفضل ضامن لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هو أن ينمو الاقتصاد، وأنه سيدعو رئيس الوزراء لإنهاء المواجهة مع بروكسل بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية.

كما سيدعو دانكر الحكومة إلى النظر في منح تأشيرات محددة المدة لمعالجة النقص "الهائل" في العمالة الذي يواجه الشركات البريطانية.

وأوضحت "فاينانشيال تايمز" أن دانكر سيستخدم خطابه للتحذير من أن تجارة المملكة المتحدة كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي كانت الأدنى في دول السبع الكبار خلال الفترة الماضية، كذلك، نقلت الصحيفة عن وزير المالية البريطاني، جيرمي هانت، قوله إنه يريد إزالة "الغالبية العظمى" من الحواجز التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، لكنه لم يذكر كيف يمكن تحقيق ذلك.

ويُنتظر أن يقول دانكر أيضًا، حسبما أفادت الصحيفة البريطانية، إن جميع الشركات في المملكة المتحدة تسعى لإقرار استراتيجية لدعم النمو، محذرًا من أن بريطانيا "لا تستطيع تحمل تكرار" السنوات الخمس عشرة الماضية من النمو المنخفض والإنتاجية الثابتة.

