افتتاح ورشة عمل التحول الرقمى بالجامعات للعاملين بوحدات شئون الطلاب بأسيوط

أكد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة اسيوط على حرص إدارة الجامعة على تنظيم عدد من ورش العمل في مجال التحول الرقمي للعاملين في مختلف قطاعات الجامعة لبناء مجتمع المعرفة وتحقيق ميزة تنافسية للجامعة، وإحداث نقلة نوعية في الاهداف التى تسعى الجامعة لتحقيقها فى ظل انطلاق الجمهورية الجديدة نحو عالم التحول الرقمى وبناء مصر لقدراتها الرقمية وتطوير بيئة العمل بالوزارات والجهات الحكومية بحيث تتيح كافة خدماتها للمواطنين على منصة مصر الرقمية لاعتبار التقنيات الحديثة بوابة الازدهار الاقتصادى للوطن .



جاء ذلك تعقيبا على افتتاح ورشة عمل حول "التحول الرقمى بالجامعات "والتى تنظمها الادارة العامة لادارة وتنمية المواهب بالجامعة تحت رعاية مصطفى حسن على امين عام الجامعة المساعد وبحضور محمود يونس رئيس الادارة المركزية للموارد البشرية و خالد عمران مدير الادارة العامة لادارة وتنمية المواهب وبمشاركة 100متدرب من العاملين بوحدات شئون الطلاب بالجامعة .



وفى كلمته اشار مصطفى حسن الى أهمية التحول الرقمى فى تقديم خدمات عالية الجودة فى وقت قياسى للمواطن وتوفير النفقات وتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد.



كما أوضح محمود يونس الى أن التحول الرقمى أصبح توجه دولى يجب اتباعه لجودة العمل المقدم والذى تناشد به الحكومة المصرية ضمن رؤية مصر 2030 مشيرا الى تنمية روح الابدع والابتكار والتعاون بين العاملين بالجهاز الادارى بكافة قطاعات الجامعة.



وقد اشاد خالد عمران بالدور الذى تقوم به ادارة الجامعة لتفعيل التحول الرقمى بكافة القطاعات وذلك من خلال توفير التكنولوجيا الازمة من أجهزة حاسب آلى حديثة ونقاط اتصال بالانترنت واقامت العديد من ورش العمل لتدريب العاملين بكافة قطاعات الجامعة .



تستمر الورشة على مدار ثلاثة أيام من 20الى 22 نوفمبر الجارى وتناقش العديد من المحاور اهمها الفرق بين الرقمنة والتحول الرقمى ,مجتمع المعرفة والتحول الرقمى بالجامعات المصرية ,متطلبات التحول الرقمى .



هذا ومن الجدير بالذكر أن ورشة العمل تضمنت عدد من المحاضرات لكل من الدكتور محمد أحمد ثابت كلية الاداب ,الدكتور ممدوح فاروق محمد والدكتور على حسين أحمد كلية الحاسبات والمعلومات.

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