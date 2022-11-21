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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تدريب طلاب جامعة أسيوط على كيفية التعامل مع العنف

تدريب طلاب جامعة
تدريب طلاب جامعة أسيوط على كيفية التعامل مع العنف

أكد الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، حرص إدارة الجامعة على حماية المرأة وتبصيرها بحقوقها، ومناهضة أي مظهر من مظاهر العنف أو التمييز ضدها.

وأوضح أن الجامعة تتعاون في هذا الإطار مع المجلس القومي للمرأة ممثلاً في فرعه بأسيوط إلى جانب كافة المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالمرأة لحمايتها ودعمها وتمكينها وهو ما لا تتحقق التنمية الشاملة إلا بتحقيقه.

جاء ذلك تعقيباً على انطلاق ورش عمل تدريبية للطلاب حول كيفية التعامل مع العنف داخل وخارج الأماكن العامة والخاصة، والتي ينظمها مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان ووحدة مناهضة العنف والتمييز والإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة بالتعاون مع مؤسسة سيف كيدزSafe Kids، وتحت رعاية الجامعة والمجلس القومي للمرأة.

ويشارك في ورش العمل الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مروة كدواني مقرر المجلس القومي للمرأة بأسيوط، وكرستين فكري منسق المركز، وفريدة كوش عضو لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة، وسارة سليم سامي مدربة في مؤسسة "مطمن"، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء المجلس القومي للمرأة بأسيوط، وأعضاء اتحاد طلاب جامعة أسيوط وطلاب من أجل مصر وحشد من طالبات وطلاب الجامعة.

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من جانبها أشادت الدكتورة مها غانم بالنشاط المتواصل الدؤوب للمجلس القومي للمرأة خاصةً في محافظةً أسيوط التي تحتاج لتطوير المرأة الريفية حيث لا يمكن تحقيق تنمية مستدامة دون حماية وتمكين النساء والفتيات في المناطق الريفية، نظراً لأهمية دور المرأة كشريك أساسي وفاعل في المجتمع.

وأكدت أن المرأة تعيش أزهى عصورها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث تقلدت عدد كبير من المناصب الهامة، كما أصبح لها نصيب كبير من خطط التنمية خاصةً في مبادرة حياة كريمة، ومضيفةً أن المرأة تحتاج إلى الشعور بالأمان والدعم لتستطيع العطاء والإنتاج.

وتحدثت الدكتورة مروة كدواني عن دور المجلس والخدمات المجانية التي يقدمها من خلال مكتب الشكاوى ومنها ما يدعو إلى نبذ العنف وصوره ومساعدة المرأة المصرية في مناهضة العنف ومساندتها ودعمها في ذلك من خلال شتى الخدمات المقدمة بالتعاون مع الجهات الشريكة.

ونوهت خلال اللقاء بالخط الساخن ١٥١١٥ لتلقي الشكاوى والبلاغات عن أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة.

كما استعرضت عدداً من أنشطة المجلس مثل عقد ندوات توعية مباشرة لطلاب الجامعات والمدارس وإقامة عدد من العروض المسرحية التفاعلية لتقديم الرسائل التوعوية التي تخص المرأة بصورة مبسطة، وإطلاق عدد من حملات التوعية من ضمنها حملات لتوعية الرجل بأهمية دوره في حماية المرأة ، وعدد كبير من المبادرات لتقديم خدمات ضرورية للمرأة الريفية.

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