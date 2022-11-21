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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

لزيادة فرص الاستثمار.. وزير الكهرباء يستقبل رئيس شركة ENERGY CHIINA الصينية

صدى البلد

استقبل الدكتور محمد شاكر  وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الرئيس التنفيذى لشركة ENERGY CHIINAالصينية والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والشركة وزيادة فرص الإستثمار على ارض مصر في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

أشاد الدكتور شاكر بالعلاقات المتميزة بين قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والشركات الصينية مشيراً إلى المشاركة الفعالة للجانب الصينى في مشروعات قطاع الكهرباء المصرى معرباً عن رغبته فى زيادة حجم هذا التعاون.

واشار الدكتور شاكر الي تنفيذ استراتيجية الدولة نحو زيادة حجم الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود الاحفوري و تحويل مصر لمركز انتاج الهيدروجين الاخضر بالمنطقة استغلالا للمزايا النسبية لمصر من توافر الآراضي اللازمة لانتاج حجم هائل من الكهرباء من الطاقات المتجددة وكذا موقع مصر الجغرافي الذي يمكنها من تصدير الطاقة الخضراء و الهيدروجين الاخضر ومشتقاته الى اوروبا وكافة قارات العالم .

واكد على الإهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لتعظيم الإستفادة من الطاقات المتجددة فى تحلية المياه حيث تم إعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة بالتعاون بين وزارة الإسكان ووزارة الموارد المائية.

وأكد أن قطاع الكهرباء يعمل حاليًا على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع  ، بالإضافة إلى الشبكات الذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية من أجل استيعاب القدرات الجديدة المضافة من الطاقة المتجددة.

وأكد على إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالربط الكهربائى حتى تصبح مصر مركز إقليمى لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.

واشار الوزير الي التوقيعات والاتفاقيات التي تمت خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 مع المطورين والمستثمرين من القطاع الخاص المحلي والدولي لمشروعات باستثمار اجنبي مباشر.

حيث تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم مع شركات وتحالفات دولية ومحلية لاجراء الدراسات اللازمة لتنفيذ مشروعات انتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرات تصل الى ٢٨ ألف ميجاوات بحجم إستثمارات متوقع يصل الى ٣٤ مليار دولار و فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تصل الى ٥٠ الف فرصة ، و تساهم في خفض انبعاثات الكربون بحجم قد يصل الى ٦٥ مليون طن سنويا

بالاضافة الي توقيع عدد ٩ اتفاقيات اطارية لتنفيذ مشروعات انتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته بإستخدام الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بقدرات تصل الى ٤٧ الف ميجاوات و ٢٤ الف ميجاوات من قدرات التحليل الكهربائي بحجم استثمارات تصل الى ٨٥ مليار دولار و فرص عمل مباشرة تصل الى ٤٥ الف فرصة وغير مباشرة ٢٣٠ الف فرصة ، ومن المستهدف ان تسهم هذه المشروعات في خفض انبعاثات الكربون بحجم يصل الى ٣٩ مليون طن سنويًا

وأشاد رئيس شركة  ENERGY CHIINA  الصينية بعمق العلاقات المصرية الصينية ، معرباً عن رغبة بلاده بدعم وتعزيز هذه العلاقات وتقويتها .

كما أشاد بالإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبته لزيادة حجم التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء وخاصة فى مجال الطاقة المتجددة  وتحلية المياه وتطوير شبكتى النقل والتوزيع.

كما اعرب عن تطلعه للتعاون مع قطاع الكهرباء المصرى وتبادل الخبرات مؤكداً على الاهتمام الكبير الذى يوليه لزيادة حجم التعاون والاستثمار على أرض مصر التى تعد بوابة للدخول الى القارة الافريقية .

وفى نهاية اللقاء رحب الجانبان بزيادة التعاون خلال الفترة القادمة فى المجالات المختلفة .

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