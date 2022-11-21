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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

برنامج خاص لـ زكريا الوردى فى تدريب الزمالك

زكريا الوردى
زكريا الوردى

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، برنامجا تدريبيا خاصا للمغربي زكريا الوردي لاعب وسط الفريق، على هامش التدريبات الجماعية لـ الزمالك  التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة.

وخاض اللاعب الفقرة التأهيلية والبدنية مع زملائه بالفريق في بداية المران، عقب ذلك أدى فقرة تأهيل خاصة بالكرة تحت قيادة أندريه فيليب سوزا مخطط الأحمال.

و استكمل الوردي المران بخوض الحصة التأهيلية بالكرة رفقة أحمد فتوح الظهير الأيسر، ولم يشارك في التقسيمة الفنية وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل المدير الفني جوسفالدو فيريرا.

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق على الحديث مع اللاعب، و منحه بعض التعليمات الفنية الخاصة  في إطار الاستعداد للفترة المقبلة.

راحة زيزو 

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا،راحة  سلبية لأحمد مصطفى زيزو لاعب وسط الفريق من التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

يأتي ذلك عقب انتهاء مشاركته مع المنتخب الوطني في معسكر نوفمبر الجاري والذي تخلله مباراة بلجيكا الودية بالكويت والتي انتهت بفوز منتخب مصر بهدفين مقابل هدف.

ومن المقرر أن ينتظم أحمد مصطفى "زيزو" في التدريبات الجماعية غدا الثلاثاء استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في كأس مصر.

انتظام الثلاثى 

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت اليوم الاثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي، انتظام الثلاثي عمر جابر و إمام عاشور و محمد عواد حارس المرمى .

يأتي ذلك عقب انتهاء الراحة التي حصلوا عليها  من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، بعد عودتهم من معسكر المنتخب الوطني الأخير خلال شهر نوفمبر والذي تضمن مواجهة بلجيكا الودية التي أقيمت في الكويت .

غياب فيريرا 

يقود البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التدريبات الجماعية اليوم الاثنين على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في كأس مصر.

وحرص أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي ولاعبو الفريق على تقديم واجب العزاء للبرتغالي جوسفالدو فيريرا في وفاة نجل زوجته.

ومن المقرر أن يغادر المدير الفني القاهرة مساء اليوم متجها إلى البرتغال لحضور مراسم جنازة نجل زوجته الذي توفي مؤخرا .

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

زكريا الوردي برنامج تدريبي فيريرا الزمالك زيزو

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