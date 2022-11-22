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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تزيد التركيز والتحكم بمعدل دقات القلب.. تعرف على فوائد نبات الميرمية

نبات الميرمية يعالج
نبات الميرمية يعالج الكثير من الأمراض

يعد  نبات الميرمية أحد النباتات و الأعشاب الطبية المعروفة منذ قديم الزمان، وهي شجيرة معمرة دائمة الخضرة  ذات نكهة حادة ورائحة عطرية، تتواجد في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق أوروبا ،وقد استخدمت منذ العهد الروماني للعديد من الأغراض الطبية والعلاجية، وحاليًا تدخل في صناعة العديد من المستحضرات الطبية والدوائية، فهي  تزيد التركيز  و التحكم بمعدل دقات القلب وضغط الدم. 

تتمتع عشبة الميرمية بالعديد من الفوائد الصحية، وهو نبات معمر يحتوي على الزيوت الطيارة، وتحتوي أوراق الميرمية  على مضادات للأكسدة التي تساعد على تحسين نسبة الأكسجين في الدم ، ويستخدم زيت الميرمية في تدليك الجسم فهو يساعد على الاسترخاء والتخلص من العصبية والتوتر والقلق والصداع.

وقال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في  النباتات الطبية والعطرية،  ان الميرمية تساعد علي زيادة التركيز، وتحسين العمليات الذهنية واليقظة والقدرات العقلية وتعمل على تقوية الذاكرة، وتعزيز عمل الحواس عند تناولها عن طريق الفم.، وتساعد رائحتها كذلك في تعزيز اليقظة والإدراك. حيث أظهرت النتائج الدراسات  زيادة في سرعة استرجاع المعلومات  وتحسن عام في اليقظة والإدراك وتعزيز الحالة المزاجية.

كما يساعد محتوى الميرمية من البوتاسيوم، والمغنيسيوم، والمنجانيز، والكالسيوم في التحكم بمعدل دقات القلب وضغط الدم، والحفاظ على توزان السوائل في الجسم.

تناول مشروب الميرمية ثلاث مرات يوميا

وقد أظهرت نتائج دراسة أجريت على مجموعة من السيدات أن تناول مشروب الميرمية ثلاث مرات يوميًا ولمدة شهر أدى إلى انخفاض ملحوظ  في مستويات الدهون الثلاثية .، مما قد يجعل للميرمية دور إيجابي في علاج ارتفاع مستويات الكولسترول في الدم.

كما تساعد الميرمية على التخسيس، بغليها وشربها مرتين قبل الإفطار والعشاء، كما يستخدم مشروبها في علاج مغص آلام الدورة الشهرية، ومغص البطن بصفة عامة، وتطهير المعدة.

ومن فوائد الميرمية أنها تحتوي أيضًا على العديد من الأملاح المعدنية كالزنك، البوتاسيوم الذي يساعد في الحفاظ على معدل ضربات القلب.، وتدخل في عدة صناعات طبية وله قدرة في علاج العديد من الأمراض منها أمراض المعدة والقولون وأيضا الإخصاب للسيدات.

أثبتت دراسة أجريت على مجموعة من السيدات قدرة الميرمية على التخفيف من آلام ومشكلات الدورة الشهرية، بالإضافة إلى التقليل من الأعراض المصاحبة لسن اليأس، مثل الهبات الساخنة، والتعرق الليلي بنسبة 79%.
 

مضادات الأكسدة

وتحتوي  الميرمية على مضادات للأكسدة التي تساعد على تحسين نسبة الأكسجين في الدم ، وهي مهمة لسلامة الجلد،  فهي  تعزيز المناعة، ومقاومة الأمراض المعدية والجذور الحرة المسببة للالتهابات في الجسم  ، وتعمل علي الوقاية من أنواع معينة من السرطانات، مثل: سرطان الجلد.

ويمكن استخدام زيت الميرمية في دهان الجسم للتخلص من آلام الشد العضلي، والتهابات الأعصاب ، وتساعد كذلك في الحفاظ على سلامة الجلد والعظام والأسنان واللثة، فهي غنية بفيتامين أ المعروف بفيتامين الجمال والمهم لتجدد الخلايا، ويعمل كمضاد أكسدة وبالتالي يساعد في الوقاية من التجاعيد والخطوط الدقيقة ، في  ذات خصائص مضادة للتجاعيد التي تؤدي إلى  الشيخوخة، وسر للحفاظ على نضارة البشرة.

تعزيز الدورة الدموية

كما تعمل على تعزيز الدورة الدموية، وتحفيز تجدد الخلايا.. حيث تستخدم أوراق الميرمية في تحسين  تدفق الدورة الدموية وتزيل السموم من الجسم .

وقد وجد أن الزيت الأساسي في الميرمية معزز لفروة الرأس ومفيد لعلاج مشكلات تساقط الشعر عن طريق تعزيز تدفق الدم إلى فروة الرأس، مما يقلل من فقدان الشعر ويعزز تكوين البصيلات.

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