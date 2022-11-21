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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو اقتصادية النواب: مشروع قانون الاستثمار يحظى بزخم مجتمعي.. فيديو

النائب الدكتور محمد
النائب الدكتور محمد سليمان

أكد النائب الدكتور محمد سليمان، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، أن مؤتمر المناخ، أثبت قدرة مصر، على تنظيم الأحداث الكبرى.

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وقال في تصريحات تليفزيونية، إن مشروع الاستثمار الذي تم تقديمه من الحكومة إلى مجلس النواب، تم إحالته لمجلس الشيوخ، وتم دراسته بشكل كامل، وتم إدخال بعض التعديلات عليه، وتم إحالة القانون لجلسة عامة للبرلمان من جل مناقشته.

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الاستثمار الحالي يحظى بزخم مجتمعي، مؤكدا أنه لا يوجد تنمية إقتصادية بدون إستثمار، وتوجيهات الرئيس بدعم الإستثمار.

قانون طموح لمجتمع الأعمال. 

وأشار محمد سليمان إلى أنه كانت هناك دوافع للبرلمان من الحكومة، لتعزيز المناقشات حول القانون، للخروج بقانون طموح لمجتمع الأعمال. 

 

محمد سليمان مجلس الشيوخ قانون الاستثمار مجلس النواب استثمار

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