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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. علوم حلوان تتابع امتحانات الميد تيرم

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كليات جامعة حلوان، بدء امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الأول للعام 2022-2023 . 

و كشف الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم جامعة حلوان انه قد بدأت كلية العلوم اقامة   امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الاول لكاففة الفرق الدراسية خلال ، وسط اجرائات احترازية من كورونا . 

و تابع عميد كلية العلوم جامعة حلوان ان وضع امتحانات الميد تيرم و تحديد شكل الامتحان و موعده هو مسؤلية استاذ كل مادة فهو له الحق فى تحديد كل ما يخص الامتحان . 

وكشفت إدارة الجامعة، أن الكليات تتابع  امتحانات الميد تيرم وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية من كورونا حرصا على سلامة الطلاب و العاملين بالجامعة. 

 

جدير بالذكر انه قد قامت جامعة حلوان فى إطار خطة جامعة حلوان الاستراتيجية ومبادرة التمكين للتكيف مع التغيرات المناخية ، بتنظيم برنامج تنموي بيئي في منطقة عرب راشد بمدرسة سالم حسن طماعة بعرب راشد ، مساهمةً في تنمية البيئة المحيطة بالجامعة و تماشيا مع استدامة العمل للتوعية بالتغيرات المناخية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بمشاركة كليات الجامعة ومركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية برئاسة الدكتورة سناء حجازي مدير المركز.

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