اليوم.. علوم حلوان تتابع امتحانات الميد تيرم

أعلنت كليات جامعة حلوان، بدء امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الأول للعام 2022-2023 .

و كشف الدكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم جامعة حلوان انه قد بدأت كلية العلوم اقامة امتحانات الميد تيرم للفصل الدراسي الاول لكاففة الفرق الدراسية خلال ، وسط اجرائات احترازية من كورونا .

و تابع عميد كلية العلوم جامعة حلوان ان وضع امتحانات الميد تيرم و تحديد شكل الامتحان و موعده هو مسؤلية استاذ كل مادة فهو له الحق فى تحديد كل ما يخص الامتحان .

وكشفت إدارة الجامعة، أن الكليات تتابع امتحانات الميد تيرم وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية من كورونا حرصا على سلامة الطلاب و العاملين بالجامعة.

جدير بالذكر انه قد قامت جامعة حلوان فى إطار خطة جامعة حلوان الاستراتيجية ومبادرة التمكين للتكيف مع التغيرات المناخية ، بتنظيم برنامج تنموي بيئي في منطقة عرب راشد بمدرسة سالم حسن طماعة بعرب راشد ، مساهمةً في تنمية البيئة المحيطة بالجامعة و تماشيا مع استدامة العمل للتوعية بالتغيرات المناخية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بمشاركة كليات الجامعة ومركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية برئاسة الدكتورة سناء حجازي مدير المركز.