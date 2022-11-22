محمد رمضان عن مسلسله الجديد: المنتج يتحمل مسئولية اختيار زينة

علق الفنان محمد رمضان لأول مرة على اختيار الفنانة زينة، وعدد من النجمات، لبطولة مسلسل العمدة، الذي يخوض به دراما رمضان 2023، ومن إخراج محمد سامي.

وقال محمد رمضان، في تصريحات تليفزيونية، إنه سعيد لوجود نجمة كبيرة مثل زينة معه في بطولة مسلسل العمدة، موجها الشكر للمنتج الذي تحمل مسئولية اختيار نجوم كبار لهذا المشروع، ما يتطلب ميزانية كبرى للعمل.

ويتواجد محمد رمضان وزينة وأبطال مسلسل العمدة خلال الفترة الماضية في لبنان بصفة مستمرة، للانتهاء من تصوير مشاهد مسلسله الرمضاني الجديد.

ومسلسل "العمدة" تأليف وإخراج محمد سامى وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر، وبطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، أحمد داش، فريدة سيف النصر، جوري بكر، طارق النهري، مجدى بدر، طارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في اطار اجتماعي شعبي.

ويذكر أن زينة قدمت زينة مسلسل "الليلة واللي فيها" المكون من 6 حلقات والذى حقق نجاحاً كبيراً، وشارك في بطولته محمد شاهين، مطرب الراب أبى يوسف، سماح أنور، علاء مرسى، آلاء سنان، بكرى خالد، وليد حامد، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمد رجاء، وإخراج هانى خليفة في أول تعاون يجمعه بالنجمة زينة، وتدور الأحداث في إطار من الغموض والتشويق.