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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التوصيلات العشوائية تُشعِل النيران في ورشة نجارة بسوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، على حريق نشب في ورشة نجارة، بدائرة مركز شرطة دار السلام؛ إثر حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، وانحصرت التلفيات في احتراق كمية من الأخشاب.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا، من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من إدارة النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي لخط النجدة، بنشوب حريق في ورشة نجارة دائرة المركز.

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وبالانتقال والفحص؛ تبين نشوب حريق في ورشة نجارة ملك المدعو “مجدي ن ش”، ومستأجرة للمدعو “ماجد ح ف”، 35 سنة- نجار- ويقيم بذات الناحية.

وجرى الدفع بسيارتي إطفاء، والسيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث إصابات.

وأفاد المستأجر المذكور، بمضمون ما تقدم، وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، مشيرا إلى احتراق كمية من الأخشاب، ونفى الشبهة الجنائية.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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