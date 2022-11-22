الروتين والسياسات الأوروبية تعرقل جهود الدفاع لدول الناتو مع تصاعد التهديد الروسي

تستيقظ أوروبا على حاجة جديدة للدفاع عن نفسها منذ غزو روسيا لأوكرانيا، فمع عودة الأطفال في ليتوانيا إلى الفصل الدراسي هذا الخريف، تم وضع ملصقات جديدة على بعض مدارسهم: تم تصنيف المئات كملاجئ من القنابل.

وفي فنلندا، تقوم القوات الدفاعية بتجميع التحصينات العسكرية المعيارية وممارسة طائرات الهبوط على الطرق السريعة.

وقال أكثر من 36 من المسؤولين العسكريين والمدنيين في ثماني دول أوروبية لرويترز إن مخططين من دول البلطيق في الشمال إلى رومانيا في الجنوب يدققون في طرق التعزيزات العسكرية المحتملة ، ويخططون لتحصين الجسور وإضافة وظائف نقل عسكرية إلى المطارات المدنية.

وقال كبير مستشاريه العسكريين لرويترز إنه بعد 25 عاما من القتال في الخارج ، يحتاج حلف الناتو فجأة إلى إظهار للعدو أنه قادر على الرد على أي تهديد في أي مكان على طول حدوده.

واضاف إنها ليست جاهزة.

قال روب باور ، الأدميرال الهولندي الذي يرأس اللجنة العسكرية لحلف الناتو: 'في العديد والعديد من الدول - ليس فقط في الجهة الشرقية - ولكن في العديد والعديد من الدول ، هناك نقص في البنية التحتية'.

وقال الاتحاد الأوروبي إن الغزو الروسي لأوكرانيا زاد من الحاجة الملحة لجعل البنية التحتية للنقل في أوروبا مناسبة للاستخدامات المدنية والدفاعية المزدوجة ، كما أنه يسرع من تمويل المشاريع التي تدعم التنقل العسكري.

وخصصت بروكسل 1.6 مليار يورو (1.67 مليار دولار) لمشروعات التنقل العسكري في الكتلة للفترة من 2021 إلى 2027 ، وهي جزء من ميزانية أوسع تبلغ 33.7 مليار يورو ، تُعرف باسم مرفق توصيل أوروبا ، لدعم مشاريع البنية التحتية الرئيسية. يتم تنسيق مشروع التنقل العسكري من قبل هولندا.

وقال الجنرال الأمريكي المتقاعد بن هودجز لرويترز إن أي هجوم إلكتروني على مينائي بريمرهافن أو هامبورغ الألماني سيعرقل بشدة جهود الناتو لإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحلفاء.

وقال هودجز ، الذي قاد قوات الجيش الأمريكي في أوروبا من عام 2014 حتى عام 2017 ولطالما جادل بأن البنية التحتية المدنية هي ركيزة أساسية للاستراتيجية العسكرية ، إن الحماية الإلكترونية لا تقل أهمية عن أنظمة الدفاع الصاروخي لحماية موانئ بحر الشمال الألمانية.

واستهدفت روسيا مؤخرًا بشكل متزايد البنية التحتية للاتصالات والكهرباء في أوكرانيا ، وحذرت في أكتوبر من أن 'البنية التحتية شبه المدنية' قد تكون هدفًا مشروعًا لضربة انتقامية ضد الدول التي كانت تساعد الدولة الواقعة في شرق أوروبا والتي احتلتها في فبراير.

وقال هودجز: 'بريمرهافن وهامبورغ هما في الواقع أهم الموانئ البحرية التي يعتمد عليها التحالف ، بالنسبة للمعدات العسكرية ، وليس فقط البضائع التجارية'.

وأشار إلى الهجوم الإلكتروني الذي وقع عام 2017 ، والذي أطلق عليه اسم NotPetya ونُسب إلى روسيا ، والذي استهدف أوكرانيا في البداية لكنه انتشر بسرعة عبر شبكات الشركات متعددة الجنسيات التي لها عمليات أو موردون في أوروبا الشرقية. قالت شركة الشحن الدنماركية العملاقة ميرسك إن الهجوم تسبب في انقطاع أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها في جميع أنحاء العالم ، وبالتالي فقدت الشركة مسار الشحن.

قال هودجز: 'كان ذلك عندما أدركت مدى ضعفنا'. 'إذا لم نتمكن من استخدام بريمرهافن ، فسيكون من الصعب جدًا على الولايات المتحدة تعزيز وتنفيذ جزء من خطط العمليات.'

وقال هودجز إن الموانئ ستكون ضرورية لجلب الحلفاء ، 'ومن ثم فإن معرفة أن الصينيين قد يكونون قادرين على التأثير أو تعطيل الأنشطة في البنية التحتية للنقل الحيوية ، فهذه مشكلة'.

وامتنعت وزارة الدفاع في برلين عن التعليق على مخاوف هودجز الأمنية. قالت شركة HHLA المشغلة للميناء في هامبورغ إنها تدرس باستمرار البرامج والمبادئ التوجيهية والطرق لتحديد نقاط الضعف والقضاء عليها في أسرع وقت ممكن.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن التعاون بين الصين وألمانيا مسألة تخص البلدين ولا يحق للأطراف الثالثة 'التدخل والتدخل'.

وتم تخفيض الميزانية في المفاوضات من اقتراح المفوضية الأوروبية الأولي 6.5 مليار يورو. وصف باور المبلغ المتاح بأنه 'لا شيء تقريبًا' وقال راؤول بيسيمز ، أكبر مسؤول حكومي هولندي عن الحراك العسكري ، إنه 'لن يكون كافيًا أبدًا'.

وردا على ذلك ، قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لرويترز إن خطة التنقل العسكري الجديدة التي قدمت في نوفمبر 'ستساعد القوات المسلحة الأوروبية على الاستجابة بشكل أفضل وأسرع وعلى نطاق كاف' للأزمات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

قال رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل: 'لقد أحرزنا تقدمًا مهمًا في الأشهر الماضية ، لكن دعونا نعترف بأن الاختناقات لا تزال قائمة'.

لقد تغير الوضع الجيوسياسي في أوروبا بشكل جذري منذ توسع الناتو إلى الشرق بعد انهيار الستار الحديدي في عام 1991. خلال الحرب الباردة ، كانت ألمانيا هي خط المواجهة - البلد الذي كان من الممكن أن تدور فيه معركة بين الشرق والغرب.

يقول المخططون إن السيناريوهات اليوم أكثر تعقيدًا. ازدادت أراضي الناتو بشكل كبير ، مما يعني أن هناك حدودًا أطول للحماية ، ومساحة أكبر لحدوث هجمات روسية محتملة ، ومسافة أطول لتغطيتها التعزيزات العسكرية ، ونطاق أوسع من الهجمات المحتملة - بما في ذلك الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية