غانم: منتخب قطر قدم مباراة مخيبة للآمال أمام الإكوادور

أكد مبارك غانم نجم منتخب قطر السابق أن منتخب قطر لم يظهر بمستوى فني قوي أمام منتخب الأكوادور في مباراة الافتتاح ببطولة كأس العالم.

وقال مبارك غانم، نجم منتخب قطر السابق، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" المنتخب القطري خاض العديد من المباريات الودية قبل المونديال؛ من أجل التجهيز لهذه البطولة القوية، ولكن الرهبة كانت أقوى من اللاعبين في مباراة الإكوادور في لقاء الافتتاح بالمونديال".

وتابع: لاعبو قطر كانوا في حالة "هيبة" من اللعب بالمونديال ، ومنتخب قطر قدم مباراة مخيبة للآمال أمام الإكوادور.