خبير تعليم: مراكز الدروس الخصوصية أصبحت مدارس موازية

قال الدكتور علاء الجندي، الخبير التربوي والمدرس المعتمد بوزارة التربية والتعليم، إن مشكلة غياب الطلاب عن المدرسة من أهم المشكلات التربوية، مشيرا إلى أن السبب الأول وراء انقطاع الطلاب عن المدرسة هو اعتماد الطلاب على سناتر الدروس الخصوصية، والتي أصبحت بمثابة مدرسة موازية، وأتعجب من هذا الأمر لأنه فى أغلب السناتر تكون أعداد الطلاب فى الحصة أكبر بكثير منها داخل الفصل المدرسي.

وأضاف الجندي، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن من ضمن الأسباب التي يلجأ لها الطالب لإقناع أسرته بالعزوف عن الذهاب إلى المدرسة، هو أن الفصل به طلاب كثر وأنه لا يستطيع التواصل مع المعلم والتركيز معه، وأنه مكتفٍ بذهابه إلى مراكز الدروس الخصوصية التي يستطيع تحصيل المعلومة فيها بشكل أكبر، ولكن مركز الدروس تكون أعداد الطلاب به أضعاف الطلاب المتواجدين فى الفصل، وذلك أمر غريب للغاية.

وقال الدكتور علاء الجندي، الخبير التربوي والمدرس المعتمد بوزارة التربية والتعليم، إن مشكلة غياب الطلاب عن المدرسة من أهم المشكلات التربوية، مشيرا إلى أن “السبب الأول وراء انقطاع الطلاب عن المدرسة هو اعتماد الطلاب على سناتر الدروس الخصوصية، والتي أصبحت بمثابة مدرسة موازية، وأتعجب من هذا الأمر لأنه فى أغلب السناتر تكون أعداد الطلاب فى الحصة أكبر بكثير منها داخل الفصل المدرسي”.

وأضاف الجندي، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن من ضمن الأسباب التي يلجأ لها الطالب لإقناع أسرته بالعزوف عن الذهاب إلى المدرسة، هو أن الفصل به طلاب كثر وأنه لا يستطيع التواصل مع المعلم والتركيز معه، وأنه مكتفٍ بذهابه إلى مراكز الدروس الخصوصية التي يستطيع تحصيل المعلومة فيها بشكل أكبر، ولكن مركز الدروس تكون أعداد الطلاب به أضعاف الطلاب المتواجدين فى الفصل، وذلك أمر غريب للغاية.