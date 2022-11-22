عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير تعليم: مراكز الدروس الخصوصية أصبحت مدارس موازية

مراكز الدروس الخصوصية
مراكز الدروس الخصوصية

قال الدكتور علاء الجندي، الخبير التربوي والمدرس المعتمد بوزارة التربية والتعليم، إن مشكلة غياب الطلاب عن المدرسة من أهم المشكلات التربوية، مشيرا إلى أن السبب الأول وراء انقطاع الطلاب عن المدرسة هو اعتماد الطلاب على سناتر الدروس الخصوصية، والتي أصبحت بمثابة مدرسة موازية، وأتعجب من هذا الأمر لأنه فى أغلب السناتر تكون أعداد الطلاب فى الحصة أكبر بكثير منها داخل الفصل المدرسي.

وأضاف الجندي، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن من ضمن الأسباب التي يلجأ لها الطالب لإقناع أسرته بالعزوف عن الذهاب إلى المدرسة، هو أن الفصل به طلاب كثر وأنه لا يستطيع التواصل مع المعلم والتركيز معه، وأنه مكتفٍ بذهابه إلى مراكز الدروس الخصوصية التي يستطيع تحصيل المعلومة فيها بشكل أكبر، ولكن مركز الدروس تكون أعداد الطلاب به أضعاف الطلاب المتواجدين فى الفصل، وذلك أمر غريب للغاية.

ماذا تفعل وقت الزلزال.. البحوث الفلكية توجه تحذيرا عاجلا وإرشادات مهمة

كلية الحقوق جامعة حلوان تعلن نتائج دور سبتمبر.. عبر هذا الرابط

وقال الدكتور علاء الجندي، الخبير التربوي والمدرس المعتمد بوزارة التربية والتعليم، إن مشكلة غياب الطلاب عن المدرسة من أهم المشكلات التربوية، مشيرا إلى أن “السبب الأول وراء انقطاع الطلاب عن المدرسة هو اعتماد الطلاب على سناتر الدروس الخصوصية، والتي أصبحت بمثابة مدرسة موازية، وأتعجب من هذا الأمر لأنه فى أغلب السناتر تكون أعداد الطلاب فى الحصة أكبر بكثير منها داخل الفصل المدرسي”.

وأضاف الجندي، فى تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن من ضمن الأسباب التي يلجأ لها الطالب لإقناع أسرته بالعزوف عن الذهاب إلى المدرسة، هو أن الفصل به طلاب كثر وأنه لا يستطيع التواصل مع المعلم والتركيز معه، وأنه مكتفٍ بذهابه إلى مراكز الدروس الخصوصية التي يستطيع تحصيل المعلومة فيها بشكل أكبر، ولكن مركز الدروس تكون أعداد الطلاب به أضعاف الطلاب المتواجدين فى الفصل، وذلك أمر غريب للغاية.

وزارة التربية والتعليم الدروس الخصوصية سناتر الدروس الخصوصية المشكلات التربوية لعزوف عن الذهاب إلى المدرسة Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خدشت الحياء.. تفاصيل ترحيل مشجعة إنجليزية من قطر بعد هذا الفيديو

بالتردد.. قناتان مفتوحتان تذيع مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم مجانا

تعطيل العمل والدراسة.. 25 إجراءً قويا من الحكومة حال انتشار الفيروس المخلوي

الذهب يحبس الأنفاس| الأصفر يتخطى مستويات قياسية وهذا سعر عيار 21 الآن

الأهلي أبلغه بالرحيل بداية الموسم.. شوبير يفجر مفاجآت مدوية بشأن كهربا

الذهب يسجل أعلى مستوى في تاريخ مصر.. وعيار 21 بـ 1330 جنيهًا

ملمسنيش .. مفاجأة | فتاة واقعة الشرف بالشرقية تكذب زوجها في التحقيقات

تحرك عاجل من وزير التعليم بشأن انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بالمدارس

ترشيحاتنا

مجدي علام: cop27 حقق ما لم يتم في الـ26 القمم السابقة |فيديو

عبد الباسط حمودة وبهاء سلطان.. أورانج تطرح الإعلان الثاني لتامر حسني

أول رد من الكرملين على تصريحات أردوغان بنقض روسيا التزاماتها في سوريا

رئيس المحطات النووية : استقبال أول معدة لمحطة الضبعة يناير المقبل

لماذا يثير اتفاق غاز روسيا مع دولة أخرى قلق أوروبا

الحبس للمعتدين.. مفاجأة سارة بـ مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سبب ارتداء مورجان فريمان قفازا.. أبرز أعراض الألم العضلي الليفي

بالشورت والمايوه.. شاهد الصور المحذوفة لنسرين طافش مع زوجها

حالات متأخرة.. أولياء أمور يكشفون مضاعفات خطيرة لمشروبات الطاقة المنتشرة بالمدارس

بحركات غريبة.. هيفاء وهبي بجلسة تصوير تثير الجدل علي السوشيال ميديا.. شاهد

فيديو

ماذا قالت نسرين طافش بعد طلاقها من شريف شرقاوي؟.. فيديو جراف

رسائل إعجاب.. أحمد سعد وريم البارودي يتبادلان كلمات الشكر عبر شاشات البرامج

كائنات فضائية وإشارة واي فاي.. أشهر 10 أساطير غامضة عن فراعنة مصر القديمة|فيديوجراف

زوجتك شمس أيامي| كتب كتاب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. فما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ