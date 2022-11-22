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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأخضر يصنع التاريخ.. منتخب السعودية يضرب الأرجنتين بهدفين في 5 دقائق|فيديو

السعودية والأرجنتين
السعودية والأرجنتين

حول منتخب السعودية تأخره أمام الأرجنتين بهدف دون رد إلى تقدم 2-1، في المباراة التي تقام على ملعب “لوسيل”، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وكان ليونيل ميسي تقدم للأرجنتين بالهدف الأول في الدقيقة العاشرة من ركلة جزاء.

وأدرك صالح الشهري التعادل لمنتخب السعودية في الدقيقة 48 من تسديدة قوية في الدقيقة 48.

وأطلق سالم الدوسري تسديدة صاروخية من الجانب الأيسر سكنت شباك الأرجنتين في الدقيقة 53.

وتضم المجموعة الثالثة في بطولة كأس العالم 2022، منتخبات الأرجنتين والسعودية والمكسيك وبولندا.

وكان أخر تتويج للأرجنتين تحت قيادة الراحل دييجو مارادونا في العام 1986، خلال النسخة التي استضافتها المكسيك.

ويعد منتخب السعودية، أكثر المنتخبات العربية مشاركة في كأس العالم الى جانب المغرب وتونس، ويسعى في مونديال قطر إلى تخطي دور المجموعات مرة ثانية، بعد إنجاز مشاركته الأولى في 1994.

ويخوض الأخضر المونديال للمرة السادسة، وهو المنتخب العربي الوحيد الذي نجح في بلوغ العرس الكروي في أربع نسخ تواليًا بين 1994 و2006.

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