محافظ أسيوط: وصول 2750 مقعدا مدرسيا من الأبنية التعليمية لتوزيعها بالمراكز والقرى

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وصول دفعة من المقاعد المدرسية يصل عددها إلى 2750 تختة مدرسية من هيئة الأبنية التعليمية كمرحلة أولى لتوزيعها على بعض المدارس بمراكز وقرى المحافظة طبقًا للاحتياج.

وأوضح أن ذلك ضمن خطة المحافظة لتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب وخلق مناخ تعليمي جيد وتوفير كافة سبل الراحة لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن لأبنائنا الطلاب للوصول إلى تعليم جيد وفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط بمكتبه بديوان عام المحافظة.

وأكد محافظ أسيوط إنه جرى التنسيق مع رئيس هيئة الأبنية التعليمية لتوفير عدد من التخت المدرسية تصل على دفعات لتوزيعها على المراحل التعليمية المختلفة ببعض المدارس بمراكز وقرى المحافظة التى تعانى من وجود عجز في المقاعد المدرسية.

ولفت إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بتجهيز المدارس وتوفير كافة الاحتياجات للمباني التعليمية وصيانتها وتطوير العملية التعليمية في ضوء خطة علمية ضمن أهداف خطة التنمية والسياسة العامة للدولة وما تشهده من نهضة تعليمية غير مسبوقة.



وأشاد المحافظ بالدور البناء والتنموي الذى تقوم به هيئة الأبنية التعليمية مقدما الشكر للواء يسري عبد الله رئيس هيئة الأبنية التعليمية لتلبية احتياجات المحافظة ودعمه للمنظومة التعليمية والتعاون من أجل توفير كافة احتياجات وتطوير المدارس والوصول بالعملية التعليمية إلى مستوى أفضل.

وأشار إلى الجهود المبذولة والتنسيق بين المحافظة والهيئة في التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

تجدر الإشارة إلى أن إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط في الفترة من 1 / 7 / 2014 وحتى 30 / 6 / 2022 شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغت 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه بالإضافة إلى أن إجمالي المدارس الجاري تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية قرى مصر مبادرة "حياة كريمة" يبلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة اجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامهم ابتدائياً فى الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1227 فصل دراسي.