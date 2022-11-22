السيولة المحلية ترتفع لـ 6.81 تريليون جنيه في أغسطس الماضي

ارتفع إجمالي السيولة المحلية إلي 6.81 تريليون جنيه بنهاية أغسطس الماضي مقابل 6.7 تريليونا في يوليو السابق له وبعد أن كانت 6.614 تريليونا في يونيو السابق لهما.



وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري إن جملة المعروض النقدي ضمن السيولة المحلية والتي تتضمن بنود النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع الجارية بالعملة المحلية قد سجلت 1.613 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقال 1.6 تريليون جنيه في يوليو من نفس العام ومقارنة بـ1.54 تريليون جنيه في يونيو 2022.



وزادت أشباه النقود بما في ذلك الودائع الجارية و غير الجارية بالعملة المحلية والأجنبية في أغسطس الماضي إلي 5.2 تريليون جنيه مقابل 4.13 تريليون جنيه في يوليو السابق ومقارنة ب 5.1 تريليون جنيه في يونيو 2022.

وارتفعت الأصول المحلية ضمن السيولة المحلية بما في ذلك الإئتمان المحلي وصافي البنود الموازنة إلي 7.2 تريليون جنيه في أغسطس الماضي مقابل 7.1 تريليون جنيه في يوليو 2022 ومقارنة بـ 7 تريليونات جنيه في يونيو من نفس العام.