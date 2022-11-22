بزيادة 3 قروش..سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم الثلاثاء 22-11-2022

ارتفعت أسعار صرف الدولار بقيمة 3 قروش خلال ختام تعاملات أمس الاثنين فى البنوك العاملة فى مصر.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

أسعار الدولار فى مصر



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء فى بنك الاستثمار العربي 24.53 جنيه للشراء و24.55 جنيه للبيع مرتفعا 3 قروش مقارنة بختام تعاملات أمس الاثنين.

سعر الدولار اليوم

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي24.53جنيه للشراء و 24.55جنيه للبيع.



بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء فى بنك المشرق 24.51جنيه للشراء و 24.56 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء فى بنك الكويت الوطني نحو 24.50جنيه للشراء و 24.56 جنيه للبيع.

بلغت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء فى بنوك ( الأهلى المتحد، مصر إيران - ميد بنك،،فيصل الإسلامي ) 24.50 جنيه للشراء و 24.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى البنك المركزي 24.48 جنيه للشراء و 24.57 جنيه للبيع بزيادة 3 قروش مقارنة بختام تعاملات الاثنين .

أسعار الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم فى بنك التجاري الدولي CIB نحو 24.46 جنيه للشراء و 24.52 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم فى بنك الإسكندرية 24.48جنيه للشراء و 24.55جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى البنوك اليوم

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء فى بنوك (مصر والأهلي ) 24.45جنيه للشراء و 24.50جنيه للبيع.

ارتفاع سعر الدولار

ووصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء فى بنوك (اتش اس بى سى HSBC ،قناة السويس،الامارات دبي الوطني،بلوم،التنمية الصناعية،أبوظبي التجاري،المصرف المتحد،كريدى اجريكول،قطر الوطني، العقارى المصري العربي،المصرف العربي الدولي) نحو 24.45جنيه للشراء و 24.55جنيه للبيع.

أعلى سعر شراء الدولار

وتقدم بنوك الاستثمار العربي و أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء الدولار اليوم الثلاثاء مسجلا 24.50جنيه للشراء.