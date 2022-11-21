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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هدوء بداية الأسبوع ..أسعار الدولار اليوم الاثنين 21-11-2022

أسعار الدولار اليوم
أسعار الدولار اليوم

صعدت أسعار الدولار بقيمة 8 قروش على مدار الأسبوع الماضي فى البنوك العاملة فى مصر، واستقرت خلال مستهل تعاملات الأسبوع.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات الاثنين  21 نوفمبر 2022 وفقا لاخر تحديث فى البنوك العاملة فى مصر.

 

أسعار الدولار فى مصر

 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنك الاستثمار العربي 24.50 جنيه للشراء و24.52 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه فى بنك مصرف أبوظبى الاسلامي24.50جنيه للشراء و 24.52جنيه للبيع.

بلغت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك (المصري لتنمية الصادرات، الأهلى المتحد، مصر إيران - ميد بنك،المشرق،فيصل الإسلامي ) 24.47 جنيه للشراء و 24.52 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم 

 

 

سعر الدولار فى البنك المركزي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه فى البنك المركزي 24.46 جنيه للشراء و 24.54 جنيه للبيع.

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى اليوم  فى بنوك (التجاري الدولي CIB ،الكويت الوطني) نحو 24.46 جنيه للشراء و 24.52 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه  اليوم فى بنك الإسكندرية  24.45جنيه للشراء و 24.52جنيه للبيع.

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تراجع الاسترليني واستقرار الدولار ..أسعار العملات الأجنبية ختام اليوم

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سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد خلال منتصف التعاملات

أسعار الدولار فى البنوك اليوم

سجلت أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه  اليوم الاثنين فى بنوك (مصر والأهلي )  24.42جنيه للشراء و 24.47جنيه للبيع.

ووصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين فى بنوك (اتش اس بى سى HSBC ،قناة السويس،الامارات دبي الوطني،بلوم،التنمية الصناعية،أبوظبي التجاري،المصرف المتحد،كريدى اجريكول،قطر الوطني، العقارى المصري العربي،المصرف العربي الدولي) نحو 24.42جنيه للشراء و 24.52جنيه للبيع.

أسعار الدولار فى البنوك 

أعلى سعر شراء الدولار

وتقدم بنوك الاستثمار العربي و أبوظبي الإسلامي  أعلى سعر شراء الدولار مسجلا 24.50جنيه للشراء.

أعلى سعر شراء للدولار 

 

تراجع عالمي للدولار 

تراجع الدولار الأمريكي في الأسبوعين الماضيين من أعلى مستوى في 20 عاما، مع تراجع مؤشرات التضخم والتكهنات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيبطئ قريبا من رفع أسعار الفائدة. 

وانخفض الدولار بأكثر من 4 في المائة، مقابل سلة من 6 أقرانه حتى الآن في نوفمبر، مما يجعله على المسار الصحيح لأكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر 2010، وفقا لبيانات رفينيتيف. ولا يزال مرتفعا بنحو 11 في المائة للسنة حتى الآن. 

الدولار أسعار الدولار البنك المركزي اليوم الأثنين الجنيه

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