متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 20-11-2022

سجل متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-11-2022؛ نحو 24.46 جنيه للشراء و 24.52 جنيه للبيع وذلك في بنك المشرق.

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بدون أي تغيير في أول تعامل له اليوم في البنوك الحكومية والخاصة.

زيادة السعر

وزاد سعر الدولار أمام الجنيه أمس السبت بمقدار 8 قروش علي أساس أسبوعي في البنوك المصرية



أقل سعر

وصل أقل سعر دولار أمام الجنيه في البنوك 24.42 جنيه للشراء و 24.52 جنيه للبيع، في بنوك HSBC، قطر الوطني الأهلي QNB،المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصرف المتحد، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الأهلي المصري، قناة السويس، كريدي أجريكول، بلوم، مصر".



أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار نحو 24.5 جنيه للشراء و24.52 جنيه للبيع في بنك الاستثمار العربي.



وصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.45 جنيه للشراء و 24.52 جنيه للبيع لدي بنك الإسكندرية.

السعر في البنك المركزي



وسجل متوسط سعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري نحو 24.44 جنيه للشراء و 24.51 جنيه للبيع .



وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 24.47 جنيه للشراء و 24.52 جنيه للبيع في بنوك " الأهلي المتحد، المصري لتنمية الصادرات، ميد بنك" .

ثاني أعلي سعر



وسجل ثاني أعلي سعر دولار في مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 24.48 جنيه للشراء و 24.51 جنيه للبيع.



تحويلات العاملين بالخارج



وسجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة ما بين شهري يناير وأغسطس 2022، سجلت نحو 20.9 مليار دولار، مقابل نحو 21.4 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام السابق.

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد بلغت تحويلات العاملين في شهر أغسطس الماضي نحو 2.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال شهر يوليو السابق له.



معدلات التضخم



وأظهر معدل معدل التضخم الشهري ارتفاعا بنسبة 3% بنهاية أكتوبر الماضي بزيادة بلغت 0.9% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما وصل التضخم الشهري بمقدار 1.4% عن سبتمبر السابق له إذ سجل 1.6%.

وسجل معدل التضخم السنوي ارتفاعل إلى 19% بنهاية الشهر الماضي وبزيادة بلغت 1% عن سبتمبر السابق له إذ وصل لنحو 18%.



آثار زيادة الدولار

وتسبب زيادة سعر الدولار، ارتفاعا في أسعار الأجهزة بنسبة 5و7.5% بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت تقارير اقتصادية أن الأزمة رفعت معدل الفائدة أكثر من مرة، ومعظم المصانع حاصلة على قروض من البنوك، وارتفاع الفائدة أدى لارتفاع التكلفة.

وطالب محللون بضرورة الاسراع في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج في الموانئ الفترة السابقة أدى لدفع غرامات تأخير حاويات بمبالغ كبيرة، بالإضافة لارتفاع سعر الدولار

مبادلة الجنيه مقابل العملات الأجنبية والذهب

وفي وقت سابق سمح البنك المركزي المصري للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها والتي تتم عن طريق البنك نفسه مع التأكيد علي إمكانية القيام بنفس العمليات مع البنوك المحلية فقط.

وكما قرر البنك المركزي السماح للبنوك باجراء عمليات الصرف الآجل للعملاء من الشركات، ولكن بشرط أن يتم تغطية مراكز العملاء عن أي من العمليات التجارية، التي تتم عن طريق البنك نفسه بما في ذلك فتح الاعتمادات المستندية و مستندات التحصيل و تسهيلات الموردين و تحويل أرباح المساهمين الأجانب للخارج محددة التاريخ.

وتضمن القرار عمليات التحصيل التصدير السلعي والخدمي الواردة لعملاء البنك بشرط حصول البنك علي ما يثبت أن العملية تجارية مع ضرورة أن يتم مراعاة عدن السماح للعملاء القيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة، بالإضافة إلي السماح بتنفيذ عمليات الصرف الآجل من البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.

طرح أذون دولارية

أعلن البنك المركزي المصري عن نتائج طرحه لأذون خزانة من أجل 364 يوما بعملة الدولار بقيمة إجمالية تبلغ 1.6 مليار دولار نيابة عن وزارة المالية.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، أن حجم الغطاء المقبول بلغ 1.612 مليار دولار بإجمالي طلبات إكتتاب وصلت لـ 24 مستثمر، إذ بلغ أقل سعر فائدة مقبول للطرح بلغت 4.59% وأعلي عائد لسعر الفائدة المقبول 4.6% ومتوسط سعر الفائدة المقبول بلغ 4.59%.