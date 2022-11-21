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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدولار يقفز عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

الدولار امام الجنيه
الدولار امام الجنيه اليوم

قفزت العملة الأمريكية بعد أيام من التراجع عالميًا وصلت بـ سعر الدولار لأدنى مستوى له منذ شهور على المستوى العالمي.

وارتفع الدولار بشكل قوى اليوم بنسبة تزيد على 0.18 %، وفقا لمؤشر الدولار الرئيسي (DXZ)، والذي يقيس العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية . 

وصعد الأخضر بحسب مؤشر الدولار أمام باقي العملات ليسجل 107.058 بعد 106.140 نقطة الجمعة الماضي فيما قد تخطى 114 نقطة في سبتمبر الماضي  بحسب "وول ستريت جورنال".

وسجلت عقود مؤشر الدولار 107.058 نقطة من مستوى افتتاح التعاملات عند 106.955  ، فيما وصلت إلى أدنى نقطة خلال التعاملات عند 106.780 نقطة.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وفي مصر سجّل سعر الدولار ثباتا مقابل الجنيه، وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 23 -11 - 2022، في معظم البنوك العاملة في مصر ثباتاً.

مؤشر ‎الجنيه المصري 

وفي وقت سابق قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، خلال مشاركته في المؤتمر الاقتصادي أن البنك في طريقه إلى أن يطلق مؤشرا لـ ‎الجنيه المصري يعتمد على بعض ‎العملات و‎الذهب لتغيير ثقافة الارتباط بـ الدولار.

الدولار 

وارتفع الدولار الأمريكي عدة مرات متتالية حتى وصل أمام الجنيه إلى مستويات 24.51 جنيه لـ الدولار الواحد للبيع في البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار البنك المركزي

ويهتم الكثير بالتعرف على أسعار الدولار أمام الجنيه المصري ، حيث استقر عند 24.44 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع بحسب آخر ما أعلن البنك المركزي المصري.

الدولار 

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سعر الدولار اليوم

وكانت أسعار صرف الدولار شهدت محليًا ارتفاعا عدة مرات متتالية عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ شهد ارتفاعا في البنوك المصرية بعد عدة زيادات متتالية على مدار الأيام الماضية لتصل أعلى مستوى عند 24.52 في بنك قناة السويس.

الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء اليوم

 ويهتم بالتعرف على  سعر الدولار بيع وشراء رجال الأعمال والمستوردين والمواطنين وعن  سعر الدولار اليوم في مصر، فتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين “24.42 جنيه للشراء و”24.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجّلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم، “24.42 جنيه للشراء، “24.47 جنيه للبيع.

الدولار في البنك الأهلي اليوم وصل إلى مستويات “24.42 جنيه للشراء، كما سجّل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي “24.47 جنيه للبيع ضمن أسعار الدولار اليوم في مصر.

الدولار 

أقل سعر لـ الدولار اليوم

ويبحث الكثير عن أقل سعر صرف للدولار أمام الجنيه ، حيث سجل أقل مستوى للشراء في البنك الأهلي المصري  ليصبح “24.42 جنيه، فيما سجّل الأخضر في بنك قناة السويس “24.52 جنيه للبيع.

الدولار 

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر ، محل اهتمام الملايين إذ استقر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر عند “24.42 جنيه للشراء.

ويتطلع المواطنون وأصحاب الأعمال إلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر، واستقر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند “24.47 جنيه للبيع.

الدولار 

أعلى سعر لـ الدولار اليوم 

وفي هذا السياق سجّل الدولار أعلى سعر مقابل الجنيه المصري، ليصبح 24.52 جنيه للبيع في بنك قناة السويس.

سعر الدولار اليوم بالبنوك الخاصة

وعن سعر الورقة الخضراء  في عدة بنوك فسجل الدولار مستويات كبيرة تحديدا في البنوك الخاصة بعد عدة قفزات متتالية ، إذ سجل سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي 24.46 جنيه للشراء 24.52 جنيه للبيع، ووصل الأخضر في العربي الأفريقي سجل الدولار 24.44 جنيه للشراء، 24.51 جنيه للبيع.

 

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الدولار يقفز عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

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