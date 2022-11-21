استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الاثنين

استقرت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات، اليوم ، في البنوك العاملة بمصر.



وشهد سعر صرف الدولار تحركا كبيرا مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.



وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات "الأهلي ومصر" سجل سعر الدولار 24.42 جنيه للشراء و24.47 جنيه للبيع.. وفي بنك قناة السويس سجل الدولار 24.42 جنيه للشراء و24.52 جنيه للبيع.. وفي البنوك الخاصة، سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 24.46 جنيه للشراء و24.52 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي سجل 24.49 جنيه للشراء و24.52 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 24.44 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية.. سجلت العملة الأوروبية "اليورو" تراجعا ما بين "12- 17" قرشا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجلت 25.04 جنيه للشراء و25.28 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجلت 25.12 جنيه للشراء و25.34 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار "اليورو" مقابل الجنيه المصري 25.23 جنيه للشراء و25.31 جنيه للبيع.



وسجل الجنيه الإسترليني تراجعا ما بين "15-17" قرشا شراءً وبيعًا.. ففي بنكي "الأهلي ومصر" سجل 28.83 جنيه للشراء و29.12 جنيه للبيع،وفي البنك التجاري الدولي سجل 28.91 جنيه للشراء و29.18 جنيه للبيع.



وفي البنك المركزي، سجلت متوسطات أسعار الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري 29.05 جنيه للشراء و29.15 جنيه للبيع.



وعلى صعيد العملات العربية.. سجل الريال السعودي 6.49 جنيه للشراء و6.51 جنيه للبيع.. بينما سجل الدرهم الإماراتي 6.65 جنيه للشراء و6.66 جنيه للبيع.. أما الدينار الكويتي سجل 76.56 جنيه للشراء و79.45 جنيه للبيع.. وذلك وفقا للبنك الأهلي.

