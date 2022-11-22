عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير التعليم: نواجه تسرب الطلاب من المدارس بالتنسيق مع مختلف المؤسسات

وزير التعليم من اجتماع
وزير التعليم من اجتماع اللجنة

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم، أن حق الطفل في التعليم يعد حقا أصيلا من حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن حقوق الطفل تعتمد على ٤ زكائز، هي عدم التمييز، وتحقيق المساواة، والبقاء والنماء، والحياة. 

وأضاف وزير التعليم، خلال مشاركته في لجنة التعليم بمجلس الشيوخ حول ظاهرة العنف الأسري الأسباب والآثار وسبل المواجهة، أن الظاهرة تمثل انتهاكا لحقوق الطفل، مشددا على أهمية الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة، التي تبدأ من سنتين إلي 10 سنوات، والاستثمار في الطفل لأنها فترة تطور مراحل الذكاء له وتشكيل الوعي. 

وتابع وزير التعليم، أن اهتمام الوزارة ينصب على تحقيق مصلحة الطالب، والحفاظ على حقه في الحصول على تعليم راقٍ، كما تتمثل مسئوليتها في متابعة سلوك الطلاب وتقويمهم بالتكامل مع الأسرة، موضحا أن أي حالة عنف داخل المدرسة يتم معالجتها بالمشاركة مع أولياء الأمور لمعرفة مصدر العنف الذي ينتهجه الطالب.

وأوضح وزير التعليم  أنه إذا اعتمد التعليم على الانتقاد سيتعلم الطالب الذم والعدوانية، وإذا اعتمد على التسامح والتشجيع والتفكير الناقد سيتعلم الطالب الثقة في النفس والابتكار.

الدكتور رضا حجازي: التعليم حق أصيل من حقوق الانسان..والعنف الاسرى ينتهك حقوق الطفل

 واستعرض وزير التعليم الإجراءات والمحاور التي تعمل عليها الوزارة منذ بداية العام الدراسي الحالي سواء فيما يتعلق بالنظام التعليمي الذي يتضمن دمج مبادئ حقوق الإنسان في مختلف المواد الدراسية، فضلا عن التقويم وتنمية الولاء والانتماء، بالإضافة إلى التركيز على نقاط القوة والتميز لدى الطلاب، موضحا أن يوم الانشطة الرياضية والثقافية والفنية الذي بدأ تنفيذه العام الحالي يمثل متنفسا للطلاب للتعبير عن مواهبهم واكتشافها ورعايتها بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة.

كما وجه بتحقيق نظام التقييم الشامل بالشراكة بين المدرسة والاسرة لمتابعة نقاط الضعف لدى الطالب ومعالجتها واكتشاف نقاط التميز وتنميتها، وإضافة لذلك وجهت الوزارة بتنظيم رحلات لطلاب المدارس لمختلف المشروعات القومية لتعريفهم بما تم إنجازه على أرض الواقع بما ينمي روح الولاء والانتماء للوطن. وتابع الوزير أن الوزارة تعمل أيضا باستمرار على رصد الظواهر السلبية التي تطرأ على المجتمع وتمثل تهديدا لسلوك الطلاب، مستشهدا بالألعاب الإلكترونية التي تمثل خطرا على سلوك الطلاب.

وزير التعليم العالي: «العلوم والتكنولوجيا» إحدى الأذرع الثقافية المُميزة لجامعة الدول العربية

تحرك عاجل من وزير التعليم بشأن انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بالمدارس

وأوضح وزير التعليم أنه تم إصدار كتاب دوري لكافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بمراقبة أي انشطة غير معتادة يقوم بها الطلاب، فضلا عن تنفيذ حملات توعية بأضرار الألعاب الإلكترونية التي تعد أحد أهم أسباب العنف لدى الأطفال. 

كما تطرق الوزير إلى ظاهرة التسرب من التعليم التي تمثل إحدى نتائج العنف الأسري، مشيرا إلى أن الوزارة بالتكامل وبالتنسيق مع مختلف الجهات والمؤسسات والوزارات تواجه هذه الظاهرة عبر مدارس التعليم المجتمعي بهدف مقاومتها وسد منابع الأمية. 

نستهدف الحفاظ على حق الطالب في الحصول على تعليم راق..ومتابعة سلوك الطلاب وتقويمهم بالتكامل مع الاسرة

وتابع الوزير أنه وقع بروتوكول تعاون مع السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان المشرف العام على المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للسكان، لنشر ثقافة حقوق الطفل والوعى بها بهدف إعلاء حقوق الأطفال ورفع وعيهم ووعي أسرهم، بصفتهم الأكثر تعرضًا للعديد من الموروثات الثقافية والاجتماعية السلبية في المجتمع، من أجل إعلاء حقوقهم من خلال التوعية بمناهضة ظواهر العنف ضدهم ومناهضة عمالة الأطفال، وزواج الأطفال وكيفية الحماية منها. 

وشدد الوزير على أن الوزارة تعمل على رعاية النشء، وترسيخ القيم المجتمعية والإنسانية والتعليمية والثقافية في طلابها؛ والعمل على تعزيز نشر ثقافة الوعي المجتمعي تجاه الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تتأسس على ركيزة الاهتمام بحقوق الإنسان.

وزير التعليم رضا حجازى التسرب من التعليم حقوق الإنسان وزارة التربية والتعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالتردد.. قناتان مفتوحتان تذيع مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم مجانا

تعطيل العمل والدراسة.. 25 إجراءً قويا من الحكومة حال انتشار الفيروس المخلوي

الأهلي أبلغه بالرحيل بداية الموسم.. شوبير يفجر مفاجآت مدوية بشأن كهربا

الذهب يحبس الأنفاس| الأصفر يتخطى مستويات قياسية وهذا سعر عيار 21 الآن

مصير الامتحانات وانتشار الفيروس بالمدارس.. 11 قرارًا عاجلًا من وزير التربية والتعليم اليوم

إنقاذ سوق غزة القديم في العتبة من كارثة والسيطرة على حريق داخله

ملمسنيش .. مفاجأة | فتاة واقعة الشرف بالشرقية تكذب زوجها في التحقيقات

تحرك عاجل من وزير التعليم بشأن انتشار الفيروس التنفسي المخلوي بالمدارس

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: «العلوم والتكنولوجيا» إحدى الأذرع الثقافية المُميزة لجامعة الدول العربية

لم يتسلموا التابلت.. قرار عاجل من وزير التعليم لامتحانات بعض طلاب أولى ثانوي

ترشيحاتنا

بعد فوز السعودية.. محمد هنيدي عن ميسي: تم دهس البرغوث بنجاح

جماهير السعودية بعد الفوز على الأرجنتين: ميسي وينه.. كسرنا عينه.. فيديو

خفض الإمدادات لمولدوفا.. تهديدات «غاز بروم» تحدث قفزة في أسعاره بأوروبا

السيولة المحلية ترتفع لـ 6.81 تريليون جنيه في أغسطس الماضي

إعادة تشكيل لجان النظر في التظلمات وفقا للقوانين المنظمة للأنشطة غير المصرفية

الله أكبر يا أخضر.. شاهد صدمة ميسي بعد خسارة الأرجنتين أمام السعودية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصبار.. وصفة لزيادة نمو الشعر

ضع هذه الأشياء في الاعتبار للتحكم بنسبة السكر بالدم

وزير الدفاع يتفقد مقر القيادة الإستراتيجية.. فيديو وصور

مع زيادة آلام المفاصل فى الشتاء.. 5 علاجات مجربة وفعالة

فيديو

اكتشفت سوء سمعته فأشعل النار في منزل أسرتها بالغربية.. فيديوجراف

وزير الدفاع يتفقد مقر القيادة الإستراتيجية.. فيديو وصور

ماذا قالت نسرين طافش بعد طلاقها من شريف شرقاوي؟.. فيديو جراف

رسائل إعجاب.. أحمد سعد وريم البارودي يتبادلان كلمات الشكر عبر شاشات البرامج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ