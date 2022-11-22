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فيديو

السعودية تبهر العالم بأداء أسطوري

السعودية تبهر العالم بأداء أسطوري وتهزم الأرجنتين 2/1 في كأس العام.. فيديو

مذيعة صدى البلد مريم
مذيعة صدى البلد مريم كمال

قدمت مذيعة موقع “صدى البلد”   مريم كمال ، تغطية خاصة عن المباراة التي قدمها المنتخب السعودي أمام المنتخب الارجنتيني و فوز الأول بهدفين مقابل هدف . 

و يرضد الفيديو ملخص أحداث المباراة التاريخية اليوم :

شاهد الفيديو 

ملخص وأهداف مباراة السعودية والأرجنتين  في كأس العالم 2022 .. حقق منتخب السعودية فوزا تاريخيا على نظيره الأرجنتين، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب “لوسيل”، في إطار منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

احتسب حكم المباراة ركلة جزاء “مبكرة” على منتخب السعودية، حولها ليونيل ميسي إلى هدف في الدقيقة العاشرة، من زمن المباراة.

مذيعة موقع صضدى البلد مريم كمال 

وألغى حكم اللقاء “السلوفيني” سلافكو فينسيتش، 3 أهداف لمنتخب الأرجنتين في 13 دقيقة، حيث سجل ميسي الهدف الثاني للتانجو في شباك السعودية بعد الانفراد بـ محمد العويس، حارس الأخضر، في الدقيقة 22، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

عاد مارتينيز وسجل من انفراد أيضا في الدقيقة 27، لكن تم إلغاءه بسبب التسلل، ثم أحرز نفس اللاعب هدفا جديدا للأرجنتين في الدقيقة 35، لكن الحكم ألغاه أيضا بسبب وجود تسلل.

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