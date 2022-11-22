كأس العالم 2022 .. هدف جديد ملغي في مباراة تونس ضد الدنمارك

ألغي هدف جديد في مباراة تونس والدنمارك، في المباراة التي تجمع بينهما الآن، في الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بنهائيات كأس العالم 2022.

وكان الهدف لصالح منتخب الدنمارك سجله ميكيل دامسجارد لكنه ألغي بداعي التسلل في الدقيقة 54.

وكان انتهى الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين المنتخب التونسي ونظيره الدنماركي، بالتعادل السلبي، وذلك في إطار منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بنهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر بمشاركة 32 منتخبًا والتي تتواصل حتى يوم 18 ديسمبر القادم.

وقدم منتخب تونس شوطا من أفضل مبارياته في كأس العالم.

وسجل عصام الجبالي نجم المنتخب التونسي هدفا لمنتخب بلاده نسور قرطاج، في الدقيقة 22 ولكن تم إلغائه بداعي التسلل.

وشهد تشكيل منتخب تونس تواجد ثنائي الأهلي والزمالك علي معلول وسيف الجزيري، على مقاعد البدلاء.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي :

في حراسة المرمى : أيمن دحمان

في الدفاع :محمد دراجر _ علي العابدي _ منتصر الطالبي _ ياسين مرياح _ديلان برون

في وسط الميدان :عيسى العيدوني _إلياس السخيري .انيس بن سليمان

في الهجوم : يوسف المساكني _ عصام الجبالي.

وتأتي المباراة بين تونس والدنمارك، ضمن منافسات المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا منتخبي فرنسا وأستراليا.