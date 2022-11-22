رسالة وفيديو غريب من والد حسام حبيب.. وتعليق جديد لشيرين على السوشيال

نشر حسين حبيب والد الفنان حسام حبيب مقطع فيديو قديم للفنانة شيرين عبد الوهاب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

شاهد الفيديو:

وظهرت شيرين عبد الوهاب فى الفيديو الذى نشره والد حسام حبيب مع الاعلامية وفاء الكيلانى وهى تقول يا رب اللى يشتمنى يموت وتوقع عليه حيطة، ولما توقع عليه الحيطة هيموت ونخلص من أمه".

وكتب والد الفنان حسام حبيب، منشورًا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد تنازل ابنه عن قضية السب والقذف التي رفعها الأخير ضد زوجته الفنانة شيرين عبد الوهاب.

واستعان والد حسام حبيب، بـ الآية القرآنية الكريمة: «وأصبر على ما يقولون وأهجرهم هجرًا جميلًا» صدق الله العظيم، ولم يكتب أي تعليق مباشر آخر حول القضية.

يأتي ذلك بعد أيام من عودة شيرين عبد الوهاب لعصمة زوجها حسام حبيب، مجددًا بعدما قامت بعقد قرانها عليه مجددًا على الهواء مباشرة في حلقة خاصة بثها الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية عبر قناة mbc مصر الفضائية.