عاجل.. مانشستر يونايتد يعلن رحيل كريستيانو رونالدو

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الفريق بأثر فوري وبعد اتفاق متبادل.

نادي مانشستر يونايتد نشر بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه:"كريستيانو رونالدو سيغادر مانشستر يونايتد باتفاق متبادل ، بأثر فوري".

وأضاف:"يشكره النادي على مساهمته الهائلة في فترتين في أولد ترافورد ، حيث سجل 145 هدفًا في 346 مباراة ، ويتمنى له ولأسرته التوفيق في المستقبل".

وزاد:"لا يزال الجميع في مانشستر يونايتد يركزون على مواصلة تقدم الفريق تحت قيادة إريك تن هاج والعمل معًا لتحقيق النجاح على أرض الملعب".

ويأتي ذلك القرار بعد المقابلة التي أجراها رونالدو والتي هاجم خلالها النادي وملاكه ومدرب الفريق إريك تن هاج.