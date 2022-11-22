عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مونديال المفاجآت.. أستراليا تتقدم على فرنسا بهدف مباغت في كأس العالم

أستراليا
أستراليا

تقدم منتخب أستراليا على نظيره الفرنسي بهدف دون مقابل في المباراة التي تجمعهما الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

هدف أستراليا جاء في الدقيقة العاشرة عن طريق كريج جودوين من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ماثيو ليكي من الجهة اليمنى، ليمنح بلاده التقدم.

تشكيل فرنسا

وضم تشكيل فرنسا كلا من:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بنجامين بافارد - إبراهيما كوناتي - دايوت أوباميكانو - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: أوريلين تشواميني - أدريان رابيو - عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان

خط الهجوم: كيليان مبابي - أولفييه جيرو

ويستهل منتخب فرنسا حملة الدفاع عن لقبه بطلًا لكأس العالم 2022 عندما يواجه أستراليا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

يُذكر أن المجموعة الرابعة لكأس العالم 2022 بقطر تضم منتخبات فرنسا وتونس وأستراليا والدنمارك.

وتعادل منتخب تونس مع نظيره الدنماركي سلبًا بدون أهداف في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم على ستاد المدينة التعليمية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول قرار من تركي آل الشيخ احتفالا بفوز السعودية علي الأرجنتين

قرار عاجل من الأمير محمد بن سلمان بعد إصابة لاعب منتخب السعودية

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم والجرام يكسر حاجز الـ 1500 جنيه

مصير الامتحانات وانتشار الفيروس بالمدارس.. 11 قرارًا عاجلًا من وزير التربية والتعليم اليوم

الأهلي أبلغه بالرحيل بداية الموسم.. شوبير يفجر مفاجآت مدوية بشأن كهربا

مفاجأة .. النيابة العامة تكشف حقيقة تعرض الفنان الاردني أشرف طلفاح للعنف

السعودية تعلن غدا الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات المملكة

لا تبيعه.. تحذير عاجل من شعبة الذهب للمواطنين بشأن الأسعار

ترشيحاتنا

كيفية ترخيص سيارة ملاكي خاصة..اعرف الخطوات

قرار عاجل من وزارة التعليم بخصوص مشروبات الطاقة.. فيديو

هل يجوز المسح على قبور الأنبياء والصالحين وتقبيلها؟ دار الإفتاء ترد

مونديال المفاجآت.. أستراليا تتقدم على فرنسا بهدف مباغت في كأس العالم

بالقانون.. 4 شروط لشهر الهيئات الشبابية.. اعرفها

وزير الصحة يوجه رسالة هامة للمصريين بخصوص الفيروس المنتشر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد كشف حقيقة خضوعها لعميات تجميل.. رضوى الشربيني قبل وبعد الشهرة

أنتِ نفختي شفايفك.. رضوى الشربيني تصدم الجمهور بـ سر لن تتوقعه

عودة كورونا فى الصين تهدد العالم .. كيف تحمى نفسك من الإصابة؟

بسبب العزل.. المشي على أربع ينتشر بين طلاب الجامعات في الصين

فيديو

رسالة وفيديو غريب من والد حسام حبيب.. وتعليق جديد لشيرين على السوشيال

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس .. تغطية خاصة

أنهت سلسلة اللاهزيمة.. السعودية تقهر الأرجنتين في مفاجأة كأس العالم.. فيديو جراف

السعودية تبهر الجميع بأداء أسطوري وتهزم الأرجنتين 2 /1 في كأس العالم.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

مني أحمد

فيروزة لبنان

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

اﻟﻤﺰﻳﺪ