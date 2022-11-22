مونديال المفاجآت.. أستراليا تتقدم على فرنسا بهدف مباغت في كأس العالم

تقدم منتخب أستراليا على نظيره الفرنسي بهدف دون مقابل في المباراة التي تجمعهما الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

هدف أستراليا جاء في الدقيقة العاشرة عن طريق كريج جودوين من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها ماثيو ليكي من الجهة اليمنى، ليمنح بلاده التقدم.

تشكيل فرنسا

وضم تشكيل فرنسا كلا من:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: بنجامين بافارد - إبراهيما كوناتي - دايوت أوباميكانو - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: أوريلين تشواميني - أدريان رابيو - عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان

خط الهجوم: كيليان مبابي - أولفييه جيرو

ويستهل منتخب فرنسا حملة الدفاع عن لقبه بطلًا لكأس العالم 2022 عندما يواجه أستراليا في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

يُذكر أن المجموعة الرابعة لكأس العالم 2022 بقطر تضم منتخبات فرنسا وتونس وأستراليا والدنمارك.

وتعادل منتخب تونس مع نظيره الدنماركي سلبًا بدون أهداف في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم على ستاد المدينة التعليمية.