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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بعيدا عن النيل يحصد جائزة أحسن فيلم غير روائي بمسابقة آفاق السينما العربية

صدى البلد

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته الـ 44، الذي انطلق قبل قليل، بدار الأوبرا المصرية، حصول  فيلم "بعيدًا عن النيل" المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، على جائزة أحسن فيلم غير روائي.

"بعيدًا عن النيل" إخراج شريف القطشة، وعرض لأول مرة عالميًا ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو من إنتاج مصر والولايات المتحدة الأمريكية، ومدته 99 دقيقة.

العمل تدور أحداثه حول لجوء ١٢ موسيقيا من ١١ دولة تطل على النيل إلى الموسيقى باعتبارها نموذجا للتعاون يتجاوز الحدود والخلافات، وخلال جولة في الولايات المتحدة، تخضع رسالة الاتحاد للاختبار.

وشارك في لجنة تحكيم مسابقة آفاق السينما العربية، المخرج اللبناني ميشال كمون، والمنتجة التونسية مفيدة فضيلة، ومصممة الأزياء المصرية ريم العدل.

وتمنح لجنة تحكيم آفاق السينما العربية للأفلام الطويلة الجوائز الآتية: جائزة سعد الدين وهبة لأحسن فيلم عربي، وتمنح للمخرج، جائزة صلاح أبو سيف (جائزة لجنة التحكيم الخاصة)، جائزة أحسن فيلم غير روائي، جائزة أحسن أداء تمثيلي.

تكريمات 

تم تكريم  عدد من صناع ونجوم السينما حول العالم جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمرللمخرج والسيناريست المجري بيلا تار وهو مخرج ومنتج ومؤلف يعد أحد أهم صانعي السينما في المجر، وتخرج في أكاديمية المسرح والسينما في بودابست عام ١٩٨١.

وحصلت لبلبة على  جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وتقرر تكريم المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري ومنحها جائزة فاتن حمامة للتميز بعد تقديمها عدد من الأفلام السينمائية البارزة.

أفلام 

عدد الأفلام التي شاركت في الدورة 44 97 فيلما في الأفلام الطويلة: 79 فيلما، والقصيرة  18 فيلماالأفلام الكلاسيكية 10 أفلام، عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 عرضا، عدد العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 57 عرضا عدد الدول المشاركة: 52 دولة.

مهرجان القاهرة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل "FIAPF".

دار الأوبرا مسرح مهرجان تونس وهب فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي

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