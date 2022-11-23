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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر اليورو في البنوك اليوم الأربعاء 23-11-2022 مقابل الجنيه المصري

سعر صرف اليورو في
سعر صرف اليورو في البنوك اليوم

استقر سعر صرف اليورو اليوم في البنوك 23-11-2022، بعد ارتفاعه أمس بنحو 6 قروش في عدد من البنوك وسجل في البنك المركزي المصري 25.12 جنيه للشراء و25.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

وسجّل سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك الاستثمار العربي 25.13 جنيه للشراء و25.24 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي وصل سعر اليورو إلى 25.12 جنيه للشراء و25.21 جنيه للبيع.

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انخفاض طفيف في سعر الذهب اليوم الأربعاء 23-11-2022

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سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 23-11-2022

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

في أكبر بنكين حكوميين في مصر"البنك الأهلي وبنك مصر" سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء   25.04 جنيه للشراء ، و 25.22 جنيه للبيع .
 سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجّل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي ، 25.09 جنيه للشراء ، و25.27 جنيه للبيع .

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ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم والجرام يكسر حاجز الـ 1500 جنيه

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ماذا قدمت الدولة لتشجيع وتحفيز نمو الاستثمارات المباشرة؟

وفي بنك المشرق سجّل اليورو 25.10 جنيه للشراء و25.22 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المتحد 25.10 جنيه للشراء والكويت الوطني 25.06 جنيه للشراء و25.28.

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