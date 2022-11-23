سعر اليورو في البنوك اليوم الأربعاء 23-11-2022 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر صرف اليورو اليوم في البنوك 23-11-2022، بعد ارتفاعه أمس بنحو 6 قروش في عدد من البنوك وسجل في البنك المركزي المصري 25.12 جنيه للشراء و25.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك

وسجّل سعر اليورو اليوم الأربعاء في بنك الاستثمار العربي 25.13 جنيه للشراء و25.24 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي وصل سعر اليورو إلى 25.12 جنيه للشراء و25.21 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

في أكبر بنكين حكوميين في مصر"البنك الأهلي وبنك مصر" سجل سعر اليورو اليوم الأربعاء 25.04 جنيه للشراء ، و 25.22 جنيه للبيع .

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

وسجّل سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي ، 25.09 جنيه للشراء ، و25.27 جنيه للبيع .

وفي بنك المشرق سجّل اليورو 25.10 جنيه للشراء و25.22 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المتحد 25.10 جنيه للشراء والكويت الوطني 25.06 جنيه للشراء و25.28.