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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من مبابي بعد الفوز الكبير لفرنسا على منتخب أستراليا

مبابي
مبابي

علق كيليان مبابي، لاعب المنتخب الفرنسي، على الفوز الكبير الذي حققه فريقه أمس على منتخب أستراليا، في الجولة الأولى لبطولة كأس العالم.

وكتب “مبابي” في تغريدة عبر تويتر: “بداية عظيمة للبطولة”.

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كيليان مبابي يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة فرنسا وأستراليا بكأس العالم

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مبابي وجيرو يعززان تقدم فرنسا أمام أستراليا في كأس العالم

فاز كيليان مبابي جناح باريس سان جيرمان بجائزة أفضل لاعب في مباراة فرنسا وأستراليا، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وقاد “مبابي” منتخب فرنسا للفوز على أستراليا بأربعة أهداف مقابل هدف في مستهل حملة الدفاع عن لقبهم أبطالًا لكأس العالم.

وفاز مبابي بالجائزة بعدما سجل هدفًا وصنع آخر في انتصار فرنسا على أستراليا في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2022.

انتصار فرنسا وضعهم في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، فيما تجمد رصيد أستراليا عند صفر من النقاط في المركز الرابع والأخير.

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