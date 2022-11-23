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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سبب وحيد يُقرب صفقة فيريرا من الأهلي .. تفاصيل

فيريرا
فيريرا

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن رغبة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، في التعاقد مع مروان عطية، لاعب وسط الاتحاد السكندري، عن محمد رضا بوبو، نجم فيوتشر، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وقال محمد شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: “كولر يرغب في التعاقد مع مروان عطية عن بوبو في الأهلي”.

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وأضاف: “محمد رضا بوبو شارك مع فيوتشر أفريقياً، عكس مروان عطية الذي لم يشارك مع الاتحاد في أفريقيا، مما يسهل مشاركته مع الأهلي في دوري أبطال إفريقيا”.

صفقة فيريرا

وكان البرتغالي جيسوالدو فيريرا، المدير الفني لنادي الزمالك، قد أبدى رغبة مؤخراً في التعاقد مع مروان عطية، لاعب وسط الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

حيث يرى البرتغالي أن مروان عطية، أحد أفضل لاعبي خط الوسط في الدوري المصري.

وربما تشهد الأيام القادمة منافسة شرسة بين الأهلي والزمالك، على ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات القادمة.

الأهلى كولر محمد شبانة مروان عطية محمد رضا بوبو فيريرا

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