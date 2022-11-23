طوق نجاة.. شوبير يكشف تفاصيل انفراجة أزمة كهربا في الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن تفاصيل انفراجة أزمة محمود عبدالمنعم الشهير بـ “كهربا”، لاعب النادي الأهلي، داخل القلعة الحمراء.

وقال أحمد شوبير في تصريحات عبر برنامجه ملعب أون تايم: “محمود كهربا يبدو أن أزمته بدأت في الانفراجة بعد عودة محمود الخطيب من رحلته الخارجية”.

وتابع: “القانونيون بحثوا الموضوع بالكامل، الغرامة جت على اللاعب ونادي أفيس البرتغالي، والأهلي ملوش علاقة”.

وأضاف: “الأهلي قرر أن هناك بقايا عقد قديم لـ كهربا وعقد جديد للاعب سيتم إعطاؤه سلفة من أجل حل الأزمة”.

وأكمل: “الكلام دا جه لما كولر قال إنه مقتنع باللاعب وبقائه مع الفريق، على الرغم أن محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط كان قد أبلغ كولر في بداية الموسم أن كهربا خارج حسابات الموسم الحالي”.

موعد إنهاء أزمة كهربا

واختتم: “كولر اقتنع باللاعب كهربا وهو بمثابة طوق نجاة له، سيتم تسديد غرامة اللاعب فور دخول سيولة مادية للنادي الأهلي”.

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